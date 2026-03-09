Investigado un leridano por un adelantamiento temerario con una furgoneta en la N-230 en Montanuy

Publicado por redacció Imágenes: Guardia Civil Creado: Actualizado:

La Guardia Civil investiga a un vecino de Lleida de 32 años por hacer un adelantamiento antirreglamentario con la furgoneta que conducía en un tramo de visibilidad reducida en la N-230. Los hechos se produjeron el 6 de febrero en el término municipal de Montanuy (Huesca), en el límite con la demarcación de Lleida. Las imágenes de la infracción fueron grabadas desde otro vehículo y, después de analizarlas, el instituto armado ha investigado al hombre por un supuesto delito contra la seguridad del tráfico, por conducir de forma temeraria y por poner en peligro la vida o la integridad de otras personas. El infractor conducía una furgoneta de alquiler y adelantó en línea continua por el carril izquierdo a al menos dos vehículos.

Según informa la Guardia Civil, mientras hacía la maniobra ilegal circulando por el carril izquierdo en sentido contrario, se aproximaba otro vehículo, el cual circulaba por su carril y en el sentido correcto, lo cual obligó a los conductores del resto de vehículos a frenar de forma brusca para evitar una colisión.

Después de investigar los hechos, los agentes pudieron localizar e identificar el posible conductor, y el 23 de febrero lo investigaron formalmente por un delito contra la seguridad vial. Las diligencias se trasladaron al juzgado de guardia de Monzón y el investigado se tendrá que personar ante el juez cuando sea requerido.

La Guardia Civil recuerda que el Código Penal castiga estas conductas al volante con penas que oscilan entre los seis meses y los dos años de prisión, y con la retirada del permiso de conducir durante un plazo de entre uno y seis años.