Más de 170 viajeros vuelan desde Alguaire a El Cairo

Un total de 173 personas embarcaron ayer en el aeropuerto de Alguaire en un avión con destino a El Cairo, y está previsto que regresen el próximo domingo. Fue el segundo vuelo comercial a Egipto en los 16 años de historia del aeropuerto leridano. El primero fue hace un año, cuando varias agencias de viajes se unieron para fletar un chárter. El éxito de aquel primer viaje animó a las empresas a repetirlo ayer.

La terminal de l’aeroport d’Alguaire, plena a l’hora de l’embarcament. - JORDI ECHEVARRIA

Este vuelo se suma a los que el turoperador Quality Travel inició hace un mes en el aeropuerto leridano para llevar esquiadores de Suecia a las pistas de esquí de Andorra durante la temporada de invierno. Durante todo el año opera la línea regular de Air Nostrum entre Alguaire y Palma. Sin embargo, los aviones comerciales son ahora minoritarios en esta infraestructura, más orientada ya a la formación de pilotos y usos industriales.