Denuncian que el río Segre ha arrasado 400 m³ de campo por el elevado caudal

Vecinos de Balaguer han denunciado que el intenso caudal del río Segre a su paso por L'Horta d'Amunt en la capital de la Noguera se ha 'comido' en las últimas semanas más de 400 metros cúbicos de tierra de campos de cultivo de esta zona.

Aseguran que después de la sequía y de varios episodios en los que el río ha bajado con un caudal más elevado de lo normal, el agua ha ido ganando terreno y parte de sus fincas han desaparecido. Añaden que han solicitado en varias ocasiones a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) medidas para evitar que el agua derive directamente hacia sus fincas.

"Hace años se hizo una escollera pero en lugar de sacar el agua lo que hace es derivarla toda hacia este punto y cada día desaparece un trozo de tierra", dijeron. "Solicitamos también hacer una limpieza del río en esta zona para poder conducir el agua hacia el centro del río y evitar la erosión, pero de momento no tenemos respuesta", dijeron.