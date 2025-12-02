Un cazador del Bajo Cinca recibe un tiro y aseguran que el autor del tiro es una perra de caza

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que un joven cazador de Osso de Cinca, Pablo E., de 19 años, sufrió el viernes por la tarde el impacto de los perdigones de un cartucho en una ingle cuando se encontraba practicando la caza en compañía de un amigo en una zona de monte de la localidad del Baix Cinca.

La primera versión de los hechos resulta sorprendente: el compañero de batida, M.P., de la misma edad y vecindad, asegura que el autor del disparo es una perra de caza que viajaba con la víctima en su furgoneta y que, en un momento del trayecto, disparó de manera accidental la escopeta de cartuchos de la que salieron los perdigones. La víctima todavía no ha podido prestar declaración.

Esa fue la versión que recibieron tanto el personal médico del Centro de Salud de Albalate de Cinca, donde el joven recibió la primera asistencia, como el del hospital Arnau de Vilanova, donde permanece ingresado. También fue la primera versión que les llegó a los Mossos d’Esquadra, ya el sábado por la mañana, al tratarse de un ingreso hospitalario en Lleida, aunque la investigación está en manos de la Guardia Civil de Fraga al haber tenido lugar los hechos en su demarcación.

Fuentes oficiales de la Guardia Civil confirmaron la apertura de la investigación y la constancia de los hechos, aunque declinaron ofrecer detalles. Un portavoz de Sanidad, a su vez, rehusó explicar el estado de salud del cazador herido.

Los hechos sucedieron en torno a las siete de la tarde del viernes, cuando ya había anochecido, en una zona de monte de Osso de Cinca.

La investigación de la Guardia Civil debe aclarar varios extremos de esa versión que, de confirmarse, suponen de suyo algunas irregularidades sancionables como el hecho de llevar la escopeta montada y cargada con munición en la zona de los ocupantes de un vehículo y la situación del perro, al parecer con movilidad y espacio suficiente para acceder al arma. También deberán aclarar si disponían de la equipación necesaria para cazar tras la puesta del sol.

El Osso de Cinca está autorizada la caza nocturna de conejos por su alta densidad en el término. Las salidas debe autorizarlas el coto y comunicarse antes a la Guardia Civil.