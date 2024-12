Vuelven a brillar

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Una segunda mitad muy efectiva del Barcelona alejó los fantasmas que le rodeaban en las últimas jornadas y le sirvió par recuperar la senda del triunfo tras tres derrotas seguidas en Liga con una ‘manita’ (1-5) ante el Mallorca. El Barça alejó las dudas de un plumazo a base de goles, nada menos que cinco, para seguir primero en la Liga con 37 puntos, 4 más que el Real Madrid que jugará hoy en San Mamés.

Son Moix vivió un inicio de encuentro algo agitado, sin dominador claro y con el Barça sufriendo a la espalda por su habitual línea defensiva adelantada. Incluso Antonio Sánchez pudo adelantar a los suyos en un mano a mano ante Iñaki Peña que detuvo el alicantino, aunque la jugada estaba invalidada por fuera de juego. Pero la lata la abrió el equipo azulgrana, en un reflejo de lo que era el encuentro hasta ese momento. En una jugada que no iba a ninguna parte, y con hasta tres defensores bermellones y el portero Leo Román incapaces de despejar un balón sin peligro que cazó Ferran Torres mandando el esférico a la red.

El tanto abrió algo más el partido y el Barça tuvo más espacios, pero Lamine Yamal, en un balón servido por Raphinha, erró una gran ocasión ya dentro del área. Antes ya pudo poner el 0-2 y su doblete personal un Ferran Torres que estaba aprovechando su primera titularidad liguera desde septiembre. A pesar de tener más posesión, el Barça no terminaba de dominar el encuentro y pese a disfrutar de sus mejores ocasiones, no tuvo precisión, sobre todo de Ferran a la contra. Mientras, el Mallorca seguía sin probar a Peña, pese a rondar el área con rápidas salidas y buscando a la ‘torre’ Vedat Muriqi.

Y tenía que ser el kosovar, que regresaba tras una sanción, el que pusiera el 1-1 con su tercer gol en Liga. Hubo algo de duda con la posición del jugador bermellón y la de Samú Costa, que también intentó ir a por el esférico, pero el VAR confirmó el tanto. La primera parte, que acabó con locura, dejó otra acción a la contra del Barcelona en un error claro de Antonio Raíllo, pero Leo Román sacó un pie providencial en el mano a mano ante Raphinha.

Tras el descanso, el ritmo fue menor, con los equipos más concentrados en defender y no dar facilidades a los ataques rivales. Pero el encuentro se volvió a desequilibrar rápidamente, desde los once metros obra de Raphinha, que volvía a marcar en Liga. Gil Manzano señaló penalti sobre Lamine Yamal, derribado por Mojica en el área cuando encaraba a Leo Román. Al conjunto bermellón le tocaba remar de nuevo y respondió con dos buenos acercamientos, aunque sin fortuna. Pero el peligro y el ritmo volvió a decaer en Son Moix, sin ninguno de los dos equipos capaces de probar a los porteros, incluso con el Barça hundido. Con ese runrún del empate, Lamine Yamal, desaparecido hasta el momento, se inventó un pase exquisito con el exterior para servir el 1-3 a Raphinha, que sentenciaba el partido con un doblete. El brasileño y el extremo empezaron a divertirse y sus combinaciones en ataque fueron un dolor de cabeza para una defensa bermellona desesperada.

Lamine repitió la acción con el exterior poco después para darle un balón en el área a Pau Víctor y tras un par de rechaces, De Jong hizo sin problemas el 1-4 y ya no dejó dudas del triunfo azulgrana. La fiesta del Barça se redondeó con la ‘manita’ final obra de Pau Víctor.

Flick: “Estoy satisfecho, me gusta que el equipo luche los 90 minutos”

Hansi Flick se mostró satisfecho con la victoria y la entrega del equipo durante todo el partido. “Estoy satisfecho. Me gusta que el equipo luche los 90 minutos o lo que dure el encuentro. Solo me he relajado cuando he visto que añadían solo tres minutos”, dijo irónicamente. El técnico alemán admitió que, después de tres encuentros sin ganar en Liga “era muy importante vencer. Ha sido un partido igualado en la primera parte, pero hablamos en el descanso de lo que queríamos hacer, y creo que hemos merecido ganar estos tres puntos. Hemos creado buenas oportunidades y hemos conseguido marcar, así que es fantástico”, analizó, para añadir: “era un triunfo importante en este momento del curso, por eso estamos contentos. Se ha acabado noviembre”, celebró el alemán, que elogió el partido de Lamine Yamal. “Es siempre importante, marca la diferencia. Podría haber marcado uno o dos goles. Ha jugado muy bien, ha asistido, tiene gran calidad. Le necesitamos. Pero no solo él ha jugado bien, los demás, también”, expresó.

Raphinha: “Vivo mi mejor momento, pero quiero dar más”

Raphinha reconoció tras el partido que “puedo decir que sí, que vivo mi mejor momento, pero no puedo parar aquí, quiero hacer mucho más por este escudo. Es un club al que tengo un cariño enorme. Todo lo que pueda dar en el campo, lo daré”, dijo. Sobre la victoria indicó: “sabíamos de la importancia que tenía volver a vencer. En los últimos tres partidos ha faltado algo para llevarnos la victoria. No diría que hemos hecho nuestro mejor partido, pero lo más importante, ganar, lo hemos conseguido”. También habló de De Jong, que marcó. “Lo merece muchísimo, es un tío que trabaja muchísimo y nos ayuda dentro y fuera del campo”.

Mojica agredió a un compañero tras cometer penalti

Johan Mojica, visiblemente nervioso tras cometer el penalti sobre Lamine que permitió el 1-2 del Barça, se dirigió hacia su compañero Manu Morlanes y le empezó a recriminar una acción previa a la pena máxima. El enfado del lateral colombiano fue a más, hasta que le propinó un golpe con la cabeza que impactó en Morlanes, que aguantó como pudo, recibiendo otro golpe de Mojica. El altercado no pasó a mayores y el colegiado Gil Manzano tampoco llegó a intervenir.

El Barbastro deja en ridículo al Espanyol

El Barbastro, penúltimo de su grupo de la Segunda RFEF, dejó ayer fuera de la Copa del Rey al Espanyol, que hizo el ridículo al perder por 2-0 en el campo del conjunto aragonés. Valladolid, Celta, Las Palmas, también de Primera división, sí pasaron ronda, los canarios tras ganar en el campo del Europa.