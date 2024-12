“A veces nos falta un punto de inteligencia táctica”

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida visita mañana a otro de los ‘cocos’ de la categoría, un Tenerife que ocupa la tercera posición con seis victorias y un partido menos, un duelo que Gerard Encuentra calificó de “muy complicado” y en el que espera que su equipo mejore la versión del último día ante el Coruña, sobre todo en el rebote defensivo, faceta en la que el cuadro leridano es actualmente el segundo peor de toda la Liga.

“Incidimos en ello desde hace semanas porque vemos la problemática. En nuestra manera de jugar es un punto muy importante, ya que queremos jugar rápido y ser un equipo que contraataca y juega en transición, porque así somos peligrosos”, señaló el técnico que, no obstante, dejó claro que no es solo un trabajo de los pívots. “A veces el rebote lo relacionamos con que nos lo tienen que dar los hombres grandes, pero analizas el partido del otro día y hay muchos rebotes largos que también son de hombres pequeños, que son los que tienen que hacer un trabajo extra para cerrarlo y lucharlo mejor”, indicó. También desveló alguno de los ejercicios que hacen para que los jugadores tomen conciencia de su importancia. “En los partidos de cinco contra cinco el rebote defensivo vale dos puntos más, para darle valor a este aspecto. Ante el Coruña el jugador que más rebotes cogió se quedó en 4, y esa es una cifra muy baja, nos tenemos que esforzar todos mucho más”, explicó.

El pívot trinitense sigue sin estar en condiciones de jugar y Villar, con molestias, no se entrenó ayer

Encuentra dijo no tener ninguna queja en cuanto a la implicación de sus hombres en el trabajo diario, aunque reconoció que al equipo le falta entender mejor el juego. “En temporadas anteriores hemos tenido quizás jugadores que entendían mejor el juego, que eran más inteligentes jugando, que captaban las cosas más rápido. Hay momentos en que, por el nivel que tenemos en algunas posiciones, tenemos menos conocimiento del juego y eso nos hace llegar más tarde a las acciones, cometer algún error de más, perder algún balón o no estar bien colocados. Los chicos trabajan bien, de eso no hay duda, pero nos falta a veces un punto de inteligencia, y cuando no lo tienes, debes trabajar mucho más”, aseveró.

De cara al partido en tierras canarias, Encuentra tendrá la duda de Rafa Villar, que ayer no entrenó por unas molestias en una rodilla, aunque se espera que no tenga problemas para jugar. En cambio, Johnny Hamilton vuelve quedarse fuera de la convocatoria. “Está entrenando un poco más con el grupo cada día, pero no está para jugar”, sentenció el técnico.