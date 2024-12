El Lleida crea un carnet para fans no abonados

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida CF anunció ayer la campaña de abonados de cara a la segunda vuelta de la competición, en la que destaca una nueva modalidad, el ‘Carnet Cor Blau’, que va dirigido a las personas que, sin ser abonados, quieran mostrar su apoyo al club con una pequeña aportación económica. El precio de este carnet es de 20 euros y da derecho a disponer de dos entradas, en las zonas de Gol o Lateral, en dos de los partidos que se disputen durante la segunda vuelta.

El club anunció que cuenta actualmente con 3.129 abonados y abonadas y, en cuanto a los precios del carnet para los 9 partidos de la segunda vuelta, oscilan entre los 65 euros en la zona de Gol, 90 en Lateral y 135 en Tribuna, para seguidores adultos. Los jubilados pueden adquirir un carnet entre 60 y 95 euros, mientras que también puede adquirirse un carnet familiar, para dos adultos y dos o más hijos, por 265 euros en Tribuna y 190 en Lateral.

Los jóvenes de entre 16 y 20 años, el carnet Som i Serem, pagarán 50 euros y se mantiene el precio de 15 euros para niños y niñas de hasta 15 años. La Grada d’Animació, en Gol Nord y formando parte de una de las peñas del club, cuesta 50 euros.

Por otra parte, la Cámara de Comercio de Lleida y el Lleida CF, han establecido una alianza estratégica con la firma de un convenio de colaboración que refuerzo los vínculos entre el ambito empresarial y deportivo de Lleida. El acuerdo pretende fomentar el networking en estos dos ámbitos.

Marc Garcia: “No nos vale otra cosa que ganar”

El entrenador del Lleida, Marc Garcia, advirtió ayer de la dificultad del partido del domingo ante el Torrent, pero dijo también que no quiere excusas y que hay que lograr la victoria. “El Torrent es un equipo complicado, como el Badalona Futur. Son equipos que te llevan a tu límite competitivo y anímico. Sus partidos son una batalla constante, son equipos correosos e incómodos. Al Torrent no le acompañan los resultados, pero no le doy importancia a eso, es un buen equipo y además no hay excusa, hay que ganar. No nos vale otra cosa que sumar los tres puntos”, afirmó.Sobre la racha de siete partidos sin perder, con cuatro victorias y los tres últimos encadenando empates, comentó que “no me gusta no ganar. Odio perder, no lo soporto ni lo llevo bien. Somos un equipo competitivo y al final del camino en este tipo de partidos saldrán más cara que cruz. Tenemos gente resolutiva y el hecho de que llevemos siete partidos sin perder demuestra que somos una plantilla competitiva”, añadió el entrenador.En cuanto a la acumulación de lesionados, dijo que “no me preocupa, porque no afecta mucho a los resultados, aunque si los hubiéramos tenido a todos algún punto más tendríamos, pero creo que hemos sabido combatir la situación. Hemos recuperado jugadores y en cualquier caso no hay excusas, los once que estén tienen que salir a ganar”.