El AEM deja volar la victoria

Por errores propios, el AEM dejó escapar ayer un triunfo que se le puso muy caro y que tenía en sus manos tras un gol en el minuto 92 de Noe Fernández. Sin embargo, su tanto no fue suficiente porque, en el 97, el Alba Fundación volvió a empatar en un córner, y el conjunto leridano dejó volar dos puntos muy trabajados (2-2), impulsados por el fuerte viento que soplaba en el Recasens y que dificultó mucho el juego.

De hecho, el conjunto leridano supo resistir a la perfección cuando lo tenía en contra y, en el segundo tiempo, con el aire a su favor, sometió a su rival a un asedio constante y se adelantó en dos ocasiones, pero concedió dos goles en las dos únicas llegadas del Alba, después de errores defensivos para nada habituales en el conjunto leridano, que cae de la séptima a la octava plaza con su cuarto empate consecutivo en Liga, cuando con los tres puntos se hubiera colocado cuarto, en play off y con un partido menos, que recuperará el miércoles ante el Madrid B.

En el último partido en casa de 2024, Rubén López dio continuidad al once que eliminó al Espanyol en la Copa Catalunya hace 10 días, con la entrada de Vero Herrera por Atiq en la zaga y la de Laura Martí en portería. El objetivo de los primeros 45 minutos era claro para el AEM, es decir que no sucediera nada. Era así porque las leridanas defendían con el potente viento en contra que les impedía avanzar con el balón. Y si el objetivo era resistir sin sufrir, el conjunto leridano lo consiguió con muy buena nota, porque el Albacete no tiró a puerta e incluso las locales tuvieron la ocasión más clara antes del descanso, tras un córner en el que Peñalver remató obligando a intervenir a la meta Jana Xin.

En la segunda mitad se cambiaron las tornas y Rubén López dio entrada a Ransanz y Evelyn, a sabiendas de que el AEM tendría el dominio territorial. El arranque salió a pedir de boca, porque precisamente Evelyn dio un pase de espuela en un balón elevado que, tras un intento de despeje de Celia Fernández, acabó llegando a María Lara, que definió de volea y adelantó a las suyas en el minuto 48 (1-0).

Con el tanto a favor, el equipo leridano seguía atacando y encerrando atrás al rival, forzó córners de forma constante y en uno de ellos, María Lara rozó el gol olímpico con un lanzamiento al palo. Sin embargo, en la primera y única vez que el Albacete consiguió llegar al área del AEM con un balón largo, Laura Ortega aprovechó el desconcierto de la defensa leridana para rematar con un disparo raso que Laura Martí tocó pero no pudo desviar para evitar el empate (1-1). Era el primer gol que recibía el conjunto tras cinco jornadas con la portería a cero, en la primera pero no última desatención defensiva aemista.

El empate fue un golpe duro para la confianza del AEM, que perdió toda la chispa que había mostrado antes y empezó a precipitarse, con tiros ingenuos que forzaban saques de puerta que el Albacete tardaba una eternidad en servir porque el balón no se quedaba parado. El partido parecía visto para sentencia, pero ya en el 92, Blasco encontró la pausa que tanto había echado en falta su equipo para colgar un balón al área que Noe Fernández peinó llegando desde atrás y que acabó en gol tras golpear en la visitante Moreira (2-1).

Pero el conjunto leridano dilapidó todo su trabajo en otra jugada aislada, un balón largo en el que la zaga estuvo muy blanda y que acabó con un remate de Ortega que Laura Martí evitó en una jugada en la que el banquillo manchego protestó por un posible penalti tras el remate de su jugadora. Tras salvar la primera bala, el balón acabó en córner y el AEM no pudo esquivar la segunda, porque Albeta remató en el área pequeña bastante liberada y empató el choque en el 97 (2-2), sin dejar tiempo para más.

Rubén López, técnico del AEM, no escondió que se fue del partido “muy cabreado”, después de que el Albacete empatara en un gol que “no entiendo”. “Es indignante que nos empaten así, en un cúmulo de errores de alevín. Teníamos que habernos quedado el balón en el córner, luego despejamos hacia atrás, después una central cae al suelo y después te rematan un córner cuando habíamos sacado jugadoras para defender el juego aéreo. No nos podemos permitir fallos así después del partido que hemos hecho”, explicó muy molesto.

El técnico justificó su enfado diciendo que “cuando llevas tanto la iniciativa y la línea de atrás se desconecta, pues pasa esto, que en dos ocasiones te marcan dos goles y se van dos puntos que espero que no hagan falta”. “Duele sobre todo por cómo ha ido, porque si llegamos a empatar a uno pues te lo tomas con resignación, porque después del 1-1 no habíamos generado nada”, añadió el entrenador, apenado porque “era un partido en el que podíamos dar un golpe encima de la mesa y ahora solo nos toca aprender y ser conscientes de los errores”.

En la misma línea que el técnico se expresó Noe Fernández, que también dejó claro que “no nos podemos permitir que nos rematen un córner en el minuto 97. Después de cómo ha ido el partido pues se te queda la cara que se te queda”. “Son errores puntuales que en partidos así, con muy pocas ocasiones, no se pueden producir”, concluyó la asturiana.