El Barça chirría en Sevilla

Un gris Barça acarició la victoria en su visita al Betis, con tantos azulgranas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, pero permitió que los locales empataran por dos veces y volvieran a dejar constancia que el equipo de Flick no tiene la frescura ni las ideas del inicio de temporada. El técnico alemán fue expulsado en el minuto 65 con roja directa, tras señalar el árbitro un penalti de De Jong a Vítor Roque que el bético Lo Celso transformó en el que suponía el 1-1 en ese momento. Con este empate, los de Flick llevan sumados tan solo 5 puntos de 15 posibles en las últimas cinco jornadas de Liga y no aprovecharon para consolidarse con firmeza en el liderato.

Los locales comenzaron fulgurantes y forzando varios saques de esquina, con Giovani Lo Celso como ejecutor de todos y cada uno de ellos. Solo minuto y medio tardó el Betis en crear peligro, en un córner peinado en el primer poste y que Diego Llorente cabeceó en el segundo, pero Raphinha despejó sobre la misma línea de gol. Apenas un minuto más tarde, un pelotazo de Marc Casadó en el centro del campo hacia atrás, al alimón con un jugador rival, propició que Ez Abde domase la pelota y cabalgase hacia la portería del Barça. Nada más pisar el área blaugrana, el extremo marroquí tiró con la diestra, raso, pero Iñaki Peña adivinó la trayectoria y mandó el esférico a córner.

Los barcelonistas han sumado en las últimas cinco jornadas tan solo cinco puntos de 15 posibles

El equipo azulgrana se encomendó a Lamine Yamal, que combinaba y combinaba con Jules Koundé por la banda derecha. Dani Olmo empezó a carburar en la medular junto a Pedri González y la posesión cambió de bando paulatinamente, lo que dio lugar al 0-1 cuando corría el minuto 39. Una triangulación de Koundé con Pedri y Yamal, en el costado derecho, sirvió para que el ‘23’ culé centrase raso al área pequeña, a la espalda de Marc Bartra, y Lewandowski marcó a bocajarro.

Desde ahí hasta el descanso, los pupilos de Hansi Flick manejaron el cronómetro. En la reanudación, el Betis se animó pese a ir abajo en el marcador. Ante el ímpetu verdiblanco, Flick movió piezas de su banquillo e introdujo a la vez a Ferran Torres y a Frenkie de Jong, éste último protagonista a su pesar. Tres minutos llevaba el neerlandés sobre el césped cuando le ganó la espalda en una carrera Vítor Roque, a quien desestabilizó dentro del área visitante con su brazo izquierdo. En primera instancia, el árbitro Muñiz Ruiz no decretó nada, pero a instancias del VAR revisó la jugada y modificó su decisión. Lo Celso transformó en gol el penalti.

En el minuto 82, Lamine Yamal, que tiró siempre del carroa zulgrana, regateó a Abde en la banda derecha y metió un pase raso al punto de penalti para que rematase Ferran Torres con un derechazo. Poco pudo hacer el guardameta local, Fran Vieites, para impedir el 1-2 que en principio no fue dado por valido, por presunto fuera de juego, pero la repetición en el VAR constató que un pie de Aitor Ruibal habilitaba la posición del valenciano. Cuando todo parecía encaminado a la victoria del Barça, el propio Ruibal se desquitó asistiendo para el 2-2. Iñigo Martínez no encimó lo suficiente a Diao, quien ejecutó de primeras un derechazo raso y cruzado, que se coló en la portería de Peña junto al poste.

Al final, el Barça regresa de Sevilla con un punto que sabe a poco, pero en un partido en el que ni Iñaki Peña con sus intervenciones ni Lamine Yamal con su juego, lograron salvar al equipo de su pbre actuación.

“Debemos mejorar, no fue un buen partido”

Hansi Flick reconoció que podían “haber jugado mejor”. “No fue un buen partido. Somos un equipo joven y debemos mejorar mucho, debemos ser más fuertes, sobre todo cuando jugamos fuera, porque tenemos calidad, pero hay que demostrarla en cada partido”, subrayó tras el encuentro de Sevilla.El técnico alemán dijo que estuvieron “lentos en los pases, con muchas pelotas largas” y que eso no es lo que quieren hacer. “Hemos jugado muy mal desde el inicio. Hice cambios porque en la segunda mitad necesitábamos tener las piernas frescas’”, declaró. Sobre su expulsión dijo que “no estoy de acuerdo. No me había pasado nunca, pero tal vez es algo de aquí. Me he enfadado conmigo mismo, no contra nadie”.

