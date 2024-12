“Hemos sido mejores que ellos en momentos”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, se mostró “contento por el esfuerzo del equipo pese a la derrota”, después de un partido en el que el técnico consideró que “hemos sido mejores que ellos en fases, pero ellos tienen jugadores de calidad que en momentos son capaces de anotar canastas complicadas”. “Nos hemos podido llevar la victoria y por esto me voy con un mal regusto”, apuntó.

Ganó al Breogán en el duelo decisivo, tras perder por la mañana contra el potente Unicaja

Encuentra consideró que “hemos salido fríos al principio, pero nos hemos conectado rápido, hemos movido bien el balón y hemos hecho un buen baloncesto durante todo el partido, en especial en ataque, que es un aspecto que nos estaba costando”. Por ello, añadió que “es una lástima la derrota porque hemos hecho un buen partido”.

Además, incidió en que “los detalles han sido determinantes. En líneas generales nos ha faltado ‘punch’ para rematar el partido en un campo difícil, ante un rival que juega de memoria”.

Además, Encuentra también habló sobre su enganchón con Txus Vidorreta durante el partido y al acabar. “Las imágenes hablan por sí solas. Soy nuevo en la categoría, pero me habían avisado de lo que podía pasar. No me sorprende lo que ha pasado y creo que ha quedado retratado”, dijo. Además, al ser cuestionado sobre su actitud, dejó claro que “ha sido excelente y creo que no todos pueden decir lo mismo. Yo a Vidorreta no le he dicho nada en todo el partido y el a mí sí y además faltando al respeto”. Vidorreta respondió a la polémica y dijo que su expulsión vino provocada porque “Encuentra ha mandado a Rafa Villar a escuchar lo que decía a mis jugadores en el Instant Replay, algo que no había visto en mi vida y que me ha parecido muy feo”. Además, añadió que “tras el partido, Encuentra me ha empujado y Joaquín Prado me ha insultado. Yo solo he hecho el gesto que hace Stephen Curry para celebrar y después de esto he creído que tenía que repetirlo más veces”.

El Cochesinternet.net Lleida, equipo infantil del Força Lleida, disputará hoy (10.15) en Tarragona una de las dos finales que dan acceso a la fase final de la Minicopa Endesa, que se jugará en Gran Canaria. El conjunto dirigido por Rubén Petrus terminó segundo del grupo B y consiguió la clasificación en su histórico debut en el torneo, que reúne a 16 conjuntos infantiles representantes de los clubes de la Liga ACB, a excepción del campeón Barça y el anfitrión Gran Canaria. El Cochesinternet.net Lleida se medirá al Zaragoza después de ganar su segundo partido ayer frente al Breogán (61-75). Yoel Boada (21 puntos) y Marc Martínez (13), los dos jugadores tarraconenses invitados por el Força Lleida, fueron los máximos anotadores en el encuentro que decidió al segundo clasificado, dado que el Unicaja se mostró intratable y se hizo con uno de 6 billetes de forma matemática. De hecho, en el primer partido de la jornada, los malagueños demostraron su superioridad cerrando el marcador ante los leridanos (52-102). Marc Martínez fue el máximo anotador del equipo leridano, con 17 puntos, en este primer duelo de la jornada. Por su parte, el Zaragoza, rival de hoy, ganó su primer duelo del viernes contra el Andorra (72-21), mientras que ayer perdió contra el Real Madrid (78-28) y sumó una decisiva victoria contra el Girona (54-80).

Encuentra nunca había perdido 4 seguidos

Gerard Encuentra nunca se había encontrado en la tesitura de haber encajado 4 derrotas de forma consecutiva. El técnico leridano, que es el que tiene más partidos en la historia del Força Lleida, había tenido dos veces la mala racha de encadenar tres derrotas. La primera vez fue entre las jornadas 26 y 28 de la temporada 2022-23, en Primera FEB, mientras que la pasada temporada le ocurrió entre las jornadas 2 y 4.

«Mi actitud ha sido excelente. Yo no le he dicho nada a Vidorreta. Él a mi sí y además faltando al respeto»

El duelo de ayer fue el primero del Hiopos Lleida en las Canarias, donde no había tenido todavía la oportunidad de jugar un encuentro oficial, pues no coincidió nunca con un equipo de las islas en Primera FEB. Los aficionados del Tenerife guardan un gran recuerdo del Lleida, ya que fue contra el anterior club contra el que consiguieron su ascenso a la Liga ACB, el 8 de abril de 2012, gracias a su triunfo por un contundente 91-77.

«Encuentra ha mandado a Villar a escuchar lo que decía en un Instant Replay, algo que nunca había visto»

La derrota en la pista del Tenerife se vio algo alivida por las derrotas de dos rivales directos del Hiopos Lleida. El Coruña, que venía de ganar en el Barris Nord y con la moral por las nubes, se dio un baño de realidad después de perder en casa ante el Manresa. Por su parte, el Girona no tuvo opciones frente al Valencia. En el otro partido disputado ayer, el Zaragoza asaltó la pista del Andorra y entra en la zona noble de la tabla.

Primera visita a las Canarias del equipo

Claras derrotas de Coruña y Girona

