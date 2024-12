Sentencia en la segunda parte

El club presentó a sus 15 equipos antes del partido de la OK Liga. - CLARA LIÁÑEZ

El Vila-sana necesitaba la victoria para mantenerse en la segunda posición de la OK Liga Femenina y la consiguió. Venció por 6-2 al Coruña, pero no fue un triunfo sencillo, como podría deducirse viendo el marcador. El equipo del Pla d’Urgell se adelantó 3-0, encajó dos goles en los últimos minutos de la primera parte y sentenció en la segunda, en la que recuperó el acierto ante la meta de la internacional italiana Verónica Caretta. Tras esta novena jornada sigue líder el Gijón, con Vila-sana y Palau de Plegamans empatados a puntos y el Fraga, cuarto.

Lluís Rodero había advertido sobre el potencial del equipo gallego, que cuenta en sus filas con la leridana Mar Franci, exjugadora del Vila-sana. Por ello salió dispuesto a marcar cuanto antes y con la idea de presionar muy arriba. Cuando lo hizo fue un equipo insuperable, pero cuando flojeó en este aspecto sufrió y pudo haberse complicado el partido.

El club destinó el dinero recaudado con la venta de tiras para un sorteo, 470 euros, a la Marató de TV3

Luchi Agudo avisó con un remate a la media vuelta pasado el primer minuto de juego, pero flojo y sin problemas para la portera visitante. De hecho, los primeros disparos del equipo leridano no crearon peligro para un Coruña que se defendía bien, muy cerrado y esperando sus opciones a la contra.

Era imprescindible encontrar el camino del gol y quien se ocupó de ello fue Luchi Agudo, que volvió a mostrar su gran nivel, Primero fue con un remate en el minuto 8, que detuvo Caretta, pero en el 9 marcó el 1-0 con una genialidad de las suyas. Pasó por detrás de la portería gallega y cuando parecía que buscaría a una compañera para centrarle la bola, se giró hacia puerta y sosprendió a la portera.

El segundo gol llegó apenas dos minutos más tarde con un remate de Dai Silva prácticamente a bocajarro, aprovechando un medido centro de Luchi (2-0). El Coruña apenas se aproximaba a la portería local y sus escasas ocasiones entontraban un muro infranqueable en las paradas de Sandra Coelho.

A dos minutos para el final de la primera parte Luchi estrelló una bola en el poste y en la acción siguiente Flor Felamini marcó el 3-0 en una acción similar a la del primer gol, pasando por detrás de la portería y rematando a la media vuelta. El partido parecía sentenciado, pero el Coruña aprovechó dos errores del equipo local para llevar la preocupación a la grada del pabellón. Primero, Fernanda Muñoz marcó el 3-1 en el minuto 19 y, en el 23, Alba Garrote ponía un amenazador 3-2 con el que se llegó al descanso.

En la segunda mitad, el Coruña siguió asustando con dos ocasiones claras en las que no acertó, pero a la primera que tuvo el Vila-sana, Victòria Porta marcó el 4-2 (30’) y, un minuto más tarde, Luchi Agudo firmaba el 5-2. A partir de ahí el Vila-sana tuvo el control del partido, apenas concedió ocasiones a las gallegas y Victòria Porta cerró el marcador con el 6-2 que marcó en el 38. Los tres puntos se quedaron en casa.

Lluís Rodero dijo a la conclusión del encuentro que “hemos tenido muchas fases de partido diferentes, en algunas hemos estado muy bien y en otras no. Pero lo importante era sacar el partido adelante. Sabíamos que teníamos un buen rival delante, con jugadoras técnicas, una buena portera y creo que cuando hemos hecho lo que teníamos que hacer hemos estado muy bien. Me he de quedar con lo positivo, estudiar lo que hemos hecho mal en algunas fases, pero contento por los tres puntos”, valoró.

Añadió que, tras encajar dos goles al final de la primera parte, “no es que estuviera preocupado, el equipo estaba haciendo un buen trabajo defensivo con la presión y cuando hemos bajado esa intensidad nos han hecho los goles. Por tanto nos sirve para trabajarlo y corregirlo. Tenemos que creer, este equipo si cree en lo que hacemos somos muy difíciles”.

Tampoco le gustó el comienzo de la segunda parte: “No ha sido bueno, o como mínimo como a mí me gustaría. Ellas han tenido dos ocasiones. Les había dicho que hay que subir la presión, porque cuando lo hacemos somos las mejores, pero no lo hemos hecho bien. La diferencia ha estado en que la primera que hemos tenido hemos marcado el 4-2 y a partir de ahí ya hemos sido nosotras”.

De cara el partido de Champions del sábado en Fraga dijo que “tenemos que hacer lo que hicimos en casa en la Liga pero estando mejor en la definición, que es lo que nos falló”.