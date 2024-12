Alegaciones por Flick

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barça presentará alegaciones por la expulsión, con roja directa, con la que fue castigado Hansi Flick en el partido del sábado en el Benito Villamarín. El club considera injusta la cartulina y quiere, además, que su técnico se siente en el banquillo en los encuentros que restan para concluir el año y en los que está en juego el liderato.

El árbitro del partido, Muñiz Ruiz, recogió en el acta que “fue expulsado por salir del área técnica gritando y gesticulando, protestando una de mis decisiones”. El comportamiento del técnico germano, ante el penalti señalado de Frenkie de Jong sobre Vitor Roque revisado en el VAR, podría ser castigado, al menos, con un par de encuentros, justo los que restan para la conclusión del año y en los que el Barça se juega el liderato.

El club azulgrana alegará que Flick, que siempre se ha mostrado respetuoso con la labor de los colegiados, en ningún momento, como reconoció el propio técnico, se dirigió a ninguno de ellos con sus quejas y gestos.

“No he dicho nada a nadie, solo ha sido mi reacción. Tardó mucho en decidir si era penalti o no. Si necesitas tanto tiempo, puede ser duda. No estoy orgulloso. No me había pasado nunca. Pero tal vez es algo de aquí. Me he enfadado conmigo mismo, no contra nadie”, comentó el entrenador barcelonista tras el partido.

Flick, no obstante, se mostró seguro, en la rueda de prensa posterior al choque en el Benito Villamarín de que su asistente Marcus Sorg realizará un buen trabajo si se confirma su ausencia.

El Atlético de Madrid se levantó de la lona después de ir perdiendo ante el Sevilla por 1-3 en el segundo tiempo y, con empuje y fe y un gran Antoine Griezmann, remontó hasta el 4-3 para asegurar un triunfo en el Metropolitano que le permite seguir con pleno derecho en la pugna con el Barcelona y el Real Madrid. El cuadro del argentino Diego Pablo Simeone, que sigue a tres puntos del conjunto azulgrana y a uno del madridista, creyó y nunca se rindió ante un rival que, inesperadamente, le estaba dando un auténtico disgusto.

Bartomeu planeó salir a Bolsa sin perder la propiedad

El FC Barcelona encargó un estudio durante el mandato de Josep Maria Bartomeu sobre la transformación de la estructura corporativa del club con la salida a bolsa como último objetivo, pero sin perder el control mayoritario. Así lo desveló ayer La Vanguardia, que se hizo eco del denominado ‘Proyecto Cosmos’. El análisis corrió a cargo de prestigiosos juristas barceloneses entre 2016 y 2018. También intervino Carles Tusquets, entonces presidente de la Comisión Económica y posteriormente de la Comisión Gestora entre la dimisión de Bartomeu en octubre de 2020 y las elecciones de marzo de 2021 ganadas por Joan Laporta.El propósito del estudio era ver la viabilidad de la agrupación de las actividades mercantiles del Barça en una misma sociedad anónima pudiendo entrar en ella accionistas externos y cotizar en bolsa pero sin perder nunca el control mayoritario de las acciones del 51%. Sin embargo, la idea era que fuera de más del 60% para el Barça con un 5% para la Fundació y dejarla en manos de la candidatura continuista en los comicios de 2021 para que los socios pudieran debatirlo. Todo quedó descartado debido a los efectos devastadores de la pandemia en las arcas del club y la moción de censura que precipitó la dimisión de Bartomeu.

El Barbastro espera hoy a Barça o Real Madrid

Pontevedra, Logroñés, Barbastro y Deportiva Minera, todos equipos de Segunda RFEF, esperan hoy (13.00 horas) el premio ‘gordo’ en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en el que FC Barcelona, Real Madrid, Athletic Club y RCD Mallorca se suman a la competición. Azulgranas, madridistas, ‘leones’ y bermellones, exentos de las dos primeras rondas, entrarán por primera vez en el bombo, y serán los cuatro supervivientes de Segunda RFEF, los de categoría más baja del sorteo, los que tendrán el privilegio de recibirlos en su campo a partido único los días 3, 4 y 5 de enero.

Vinícius y Rodrigo, listos ante el Atalanta

El Real Madrid podrá contar mañana en Champions con Vinícius Junior y Rodrygo Goes para el partido contra el Atalanta en Bérgamo, donde los blancos necesitan sumar los tres puntos para no complicarse más los cruces. La convocatoria la hizo oficial ayer el club.

Mbappé asegura no estar deprimido

“Voy a triunfar aquí”, afirmó rotundamente ayer Kylian Mbappé sobre el Real Madrid, a pesar de sus comienzos dubitativos esta temporada, asegurando que no sufre depresión y que no recibe ayuda para su salud mental. En una entrevista con Canal Plus Francia, la estrella madridista mostró su lado más personal y dio su versión sobre algunas de las polémicas que le han acompañado en los últimos meses.