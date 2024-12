Triunfo plácido del Pons Lleida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida alargó ayer a siete su racha de jornadas de Liga sin perder. Y lo hizo de una forma plácida al golear por 7-1 al Vilafranca, colista de la categoría y que suma una sola victoria en la competición, la que consiguió en la Jornada 2 ante el Alpicat. El Pons Lleida no sufrió ayer para sumar tres valiosos puntos que le ponen en las puertas de la Copa. Fue un partido que dominó en muchas fases y que se le puso de cara pasado el primer minuto de juego.

Tras el homenaje que el club tributó al piloto dakariano Eduard Pons, que también es el principal patrocinador de la entidad, por su reciente título de campeón del mundo de Bajas en la categoría Challenger, el encuentro empezó con un Pons Lleida volcado en abrir el marcador lo antes posible. Lo intentó Sebas Moncusí a los 53 segundos con un remate que detuvo Xus Fernández, pero el meta del Vilafranca no pudo en el segundo intento del jugador del equipo leridano. Nuno Paiva robó una bola, la cedió a Moncusí, que marcó el 1-0. Solo había transcurrido 1 minuto y 23 segundos.

El gol dejó tocado al Vilafranca y animó a los leridanos, que ayer no querían sufrir. Jordi Badia, en el minuto 4 y “Chino” Miguélez, en el 5, pusieron a prueba al portero rival, que iba resolviendo con acierto los remates leridanos. Pero nada pudo hacer en el minuto 12 ante un potente disparo de Nuno Paiva, que suponía el 2-0.

El Pons Lleida pudo ampliar la diferencia en el minuto siguiente, tras una tarjeta azul a Roger Montserrat por darle un golpe en la cara a Nico Ojeda. El jugador argentino hizo el lanzamiento de la falta directa, pero no pudo transformarla. Pero sí aprovechó la superioridad numérica Fran “Tombita” Torres para marcar el 3-0.

Pudo marcar el Vilafranca con un penalti que Roger Martí no acertó a transformar (18’) y de nuevo el ataque leridano fue letal en la acción siguiente. Nuno Paiva firmó su segundo tanto en el minuto 19, para poner el 4-0 con el que se llegó al descanso.

La segunda parte empezó con un remate al poste de “Tombita” Torres (28’) y otra gran ocasión de Nuno Paiva (31’) que detuvo el meta visitante. El Vilafranca, sin nada que perder, se lanzó al ataque y empezó a poner en apuros al Pons Lleida. Martí lanzó al poste en el minuto 33 y, dos minutos más tarde, Javi Sánchez se lució parando un potente lanzamiento del mismo jugador. Llegó entonces la décima falta del Llista, pero Bernat Yeste no acertó en el lanzamiento (35’).

En plena fase de dominio visitante, los árbitros señalaron en el minuto 40 un riguroso penalti contra el Pons Lleida y aunque Roger Perales no lo transformó, el rechace de Javi Sánchez cayó de nuevo en Perales, que sí que acertó para marcar el 4-1.

El equipo de Edu Amat recuperó la iniciativa rápidamente y ya no dio más opciones al Vilafranca. En el minuto 43, Darío no acertó en el lanzamiento de una falta directa por la décima cometida por el equipo barcelonés, pero Nico Ojeda no perdonó en el 44 y, en una contra perfecta, anotó el 5-1.

Por si había alguna duda de que el partido ya no podía escaparse, en el 46, tras una tarjeta azul a Roger Perales, “Tombita” Torres transformó el lanzamiento para subir el 6-1 en el marcador y, ahora sí, con el partido decidido, todavía llegaría un último tanto, a falta de pocos segundos para el final, cuando Jordi Badia aprovechó una perfecta contra para marcar el 7-1 definitivo.

Edu Amat se mostró satisfecho por una victoria que admitió cómoda. “Ni el Vilafranca ni ningún equipo son fáciles, hay una gran igualdad en la OK Liga. Hemos tenido un gran acierto ante portería, seguramente su portero tampoco ha tenido el mejor día y por contra, Javi ha hecho un gran partido. Es cierto que con el 4-0 en la segunda parte han tenido tres o cuatro acciones, con bolas al poste, que podían haberlos devuelto al partido, pero ha sido un marcador cómodo, que se ha puesto de cara desde el principio”. Añadió el técnico que “el equipo lo ha sabido trabajar y gestionar. Ha habido algún bajón en la segunda parte, con 4-0 se nos ha hecho un poco difícil seguir llevando el peso del partido y eso lo tenemos que corregir, porque el equipo no se puede relajar. Después, cuando nos han hecho el 4-1 hemos sabido volver a conectar y hemos marcado tres goles más. Esto dará energía al equipo y también hay que tener en cuenta el ‘average’, porque el acceso a la Copa se puede decidir por estas diferencias”.

En cuando al objetivo de jugar la Copa dijo que “con 18 puntos ya la tenemos virtualmente y ahora, entre los cuatro primeros, ¿por qué no luchar por ser cabeza de serie?”.

Dijo estar también contento con la evolución del equipo. “La única mancha que le veo a la primera vuelta es el partido del Palau, no por perder con el Barça, sino porque no lo competimos. Tenemos mimbres para competir todos los partidos”.

Visita al Herringen el sábado y Liga en Reus el día 17

Tras el partido de ayer, al Pons Lleida solamente le faltan dos partidos por disputar en lo que queda de año. El primero será el sábado, día 14, en la pista del Herringen alemán, en la vuelta de la eliminatoria de la WSE Cup, que los leridanos afrontan con una clara ventaja de 9-2 del encuentro de ida. El último del 2024 será el martes, día 17, en la pista del Reus.