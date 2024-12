Victoria sólida

Publicado por PAU OSORIO Verificado por Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida venció ayer por 3-1 al Europa B tras firmar una gran actuación coral que demostró que, poco a poco, los de Cappont se están convirtiendo en un conjunto muy regular y en uno de los equipos más sólidos del grupo 5 de Tercera Federación. Los leridanos afrontaban este duelo, ante un equipo que no había perdido ningún partido a domicilio, con bajas muy sensibles como las de Boris Garrós, Marc Vales, Moro Sidibé y Marc Sanz, pero fueron capaces de materializar sus ocasiones de peligro para conseguir un triunfo clave que les permite superar al filial europeísta en la clasificación y establecerse en la octava posición de la tabla a un solo punto de los puestos de play off, que ahora mismo cierra el Mollerussa con 20 puntos.

En cuanto al partido, ambos conjuntos saltaron al terreno de juego condicionados por las fuertes ráfagas de viento y desde un inicio intentaron buscar a sus atacantes con un estilo de juego muy directo, aunque no tuvo demasiado éxito en los minutos iniciales. Por su parte, el Atlètic Lleida se plantó sobre el terreno de juego con la idea clara de presionar la salida de pelota de los visitantes y, precisamente, fruto de un error garrafal del portero del Europa B, Álvaro Rodríguez, quien perdió el esférico en el área pequeña cuando intentaba regatear a Wilber Hurtado, el Atlètic Lleida pudo adelantarse con un tanto muy sencillo que aumentó la renta personal del ecuatriano, el máximo goleador del conjunto de la Terra Ferma, que anotaba su quinto gol del curso (1-0).

Tras el tanto, los de Gabri García siguieron mostrándose muy sólidos en defensa, sobre todo, gracias al excelente rendimiento de su central, Daouda Kone, que se erigió como la gran referencia defensiva de su equipo, secando a Buba, el máximo goleador del filial del Europa. En la faceta ofensiva, los locales siguieron apostando por el fútbol directo y en el minuto 43, justo al filo del descanso, Guillermo Cucurull “Cucu” recibió un balón en la zona de tres cuartos de campo y con un pase fantástico dejó solo a Wilber frente al portero para que el delantero pudiera firmar su doblete y su sexto tanto de la temporada (2-0).

En la reanudación, el partido siguió la misma tónica del primer tiempo, con un Atlètic Lleida muy seguro en defensa y un Europa B que, a pesar de controlar la posesión, no fue capaz de conectar con sus atacantes durante todo el partido. De hecho, en los compases iniciales del segundo tiempo, los de Cappont tuvieron varias aproximaciones que pudieron haber ampliado su ventaja en el marcador. Sin embargo, cuando todo parecía encarrilado, el árbitro, Adrià Vicente del Mar, señaló un penalti de Manrique sobre el capitán del Europa B, Sergi Hernández, que él mismo terminaría materializando para recortar diferencias a falta de 20 minutos para llegar al final del tiempo reglamentario (3-1). Tras el tanto, los del barrio de Gràcia intentaron, por todos sus medios, igualar el partido, pero los cambios acertados de Gabri y la confianza defensiva del equipo leridano frustró las aspiraciones de los visitanes, que no fueron capaces de encontrar a sus atacantes en situaciones ventajosas y el Atlètic Lleida pudo retomar el control del encuentro.

En los minutos finales, el partido se rompió debido a los cambios ofensivos que introdujo el técnico visitante, Jonathan Ruiz, con el objetivo de intentar descolocar a una defensa local que se mostró prácticamente inexpugnable durante todo el partido. No obstante, al contrario de lo esperado, los que sacaron petróleo de este descontrol fue ron los del Segrià, que en una transición ofensiva muy rápida encontraron a Soule en una posición ventajosa dentro del área y, con un disparo muy potente y seco, venció por tercera vez en el partido a Álvaro Rodríguez y estableció el 3-1 definitivo que terminó dándole tres puntos capitales al Atlètic Lleida para seguir de lleno en la lucha por los puestos de playoff de ascenso.

Tras la victoria, el técnico del Atlètic Lleida, Gabri García, destacó que “el equipo no ha hecho un partido brillante, pero sí uno muy inteligente, ya que nos hemos adaptado a las circunstancias del viento y a un equipo que sabíamos que nos apretaría mucho. Con el 2-1 se despertaron algunos fantasmas del día del Mollerussa, pero el Europa B no nos generó muchas ocasiones y el 3-1 me parece un resultado justo después de lo que se vio en el terreno de juego”. El entrenador, también quiso poner en valor que “los tres puntos son muy importantes y me dejan muy satisfecho, ya que en casa nos estaba faltando ser más contundentes”.

Sobre la mejoría de resultados del equipo, Gabri explicó que “estamos en el camino de ser más regulares. De hecho, lo necesitábamos y lo pedíamos porque en casa nos estaba faltando un resultado como el de hoy, ante un gran equipo, para coger confianza y poder ser solventes en nuestro campo, que es fundamental en esta competición”.

En cuanto a la faceta defensiva del equipo, uno de los grandes pilares para entender la victoria del Atlètic Lleida frente al Europa B, Gabri apuntó que “realmente es una lástima porque somos un equipo al que le hacen muy pocas ocasiones, pero siempre acabamos encajando goles en campos como el de la Montañesa, el Cerdanyola o el Peralada y creo que esta es nuestra asignatura pendiente”. A pesar de los goles en contra, el técnico resaltó que “es verdad que últimamente hemos dado un paso adelante y nos hemos mostrado más sólidos a pesar de asumir más riesgos en defensa, pero casi siempre nos acaban marcando algún gol. No es un tema que me preocupe en exceso, pero debemos mejorar”, concluyó.

Por último, Gabri habló sobre su próximo rival, el Vilassar de Mar, y declaró que “es un equipo que empezó mal, pero tras una buena racha se ha colocado en la posición que le corresponde. Como siempre, ganar fuera de casa es muy díficil, pero espero sumar algún punto”.