“Cruyff ayudó a cambiar la mentalidad de Catalunya”

El leridano Ramon M. Piqué debuta literariamente con El Contracte, la historia del fichaje de Johan Cruff por el FC Barcelona en 1973, un acontecimiento histórico con el que el autor defiende que, además de ser clave para crear las bases del Barça triunfador que llegó después, con el propio Cruyff como entrenador y creador del “Drem Team” y sus sucesores en el banquillo, desde Frank Rijkaard a Pep Guardiola, fue decisivo porque “ayudó a cambiar la mentalidad de Catalunya. Ayudó a construir un país que no existía”, ya que, explica, “pasamos del habitual avui patirem, al salid y disfrutar”. Piqué lo presentará este jueves (19.00), en la librería Caselles.

Ramon M. Piqué (21-8-1980), que dejó Lleida para estudiar Comunicación Audiovisual en la Autònoma y que actualmente dirige su propia agencia de comunicación y publicidad, Tractor, explica que ha querido explicar esta historia desde “mi admiración por el personaje. Me enganchó porque es una historia que siempre me ha llamado la atención”. Destaca el papel fundamental de Armand Carabén, que fue gerente del Barcelona entre 1970 y 1973, hombre imprescindible para llevar a buen término una operación que torpedeó el propio estado franquista español, y padre de David Carabén, que ha trabajado en los actos del 125 aniversario y con el que Piqué tiene amistad desde hace años.

“En la historia de Catalunya estas operaciones nunca han salido bien y en este caso, sí que salió”, explica, recordando que los contactos con Cruyff empezaron en 1969, no se cerró el fichaje hasta el verano de 1973 y que no debutó hasta octubre. Esa temporada 1973-74 el Barça ganaba la Liga, algo que no ocurría desde hacía 14 años.

Su equipo, el Ajax, lo quiso vender al Madrid, pero Cruyff quiso fichar por el Barça. “Tenía un conflicto permanente con la autoridad. No ficharía por quien le dijeran, lo haría por quién quería el. Y no era como ahora, que todos quieren jugar en el Barça. Entonces no era un equipo ganador y en España había una dictadura”.

Carabén, casado con una holandesa, Marjolijn van der Meer, entabló amistad con los Cruyff, fue decisivo para cerrar la operación. “Cruyff tenía una imagen de estrella del rock, puso Jordi a su hijo, cuando no se podía por trabas legales y entendió muy rápido dónde estaba y se solidarizó con los represaliados. Además de una estrella del fútbol fue un icono social y cultural y Carabén representaba al catalán abierto y emprendedor”.