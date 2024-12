Xavier Serratosa: «El deporte a nivel popular es básico»

Xavier Serratosa Donato es el nuevo representante territorial de Deportes y Actividad Física de la Generalitat en Lleida. Concejal de Compromís per Espot (PSC), ha sido guarda en el refugi Josep Maria Blanc del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Admite que desde que accedió al cargo este mes “no he parado ni un momento”.

¿Es consciente del cambio de vida que le espera?

Creo que no era consciente de la carga laboral que comporta este cargo (ríe), pero afronto la tarea con toda la ilusión y ganas de trabajar para hacerlo lo mejor posible.

La creación por primera vez de una conselleria de Deportes ha creado muchas expectativas en el sector.

Sí, es verdad, pero acabamos de aterrizar y las cosas de palacio van despacio.

Soy consciente de ello, pero ¿cuáles serán las líneas maestras de su actuación?

Tenemos un proyecto clave como es el de las instalaciones, la mejora de las instalaciones.Catalunya tiene desde hace muchos años unas instalaciones con carencias de mantenimiento y demás. Para este apartado sacaremos una línea de subvenciones, pero obviamente está pendiente de la aprobación de los presupuestos. Estamos donde estamos y dependemos de quien dependemos. En función del dinero que nos asignen de los presupuestos haremos más o menos.

En el territorio de Lleida este problema es especialmente grave.

Sí, claro. Piense que vengo de las comarcas de montaña y si alguna zona es deficitaria en instalaciones es esta. Por citar un ejemplo, volveremos a retomar el tema de una piscina en el Pallars Jussà para decidir ya donde estará su ubicación teniendo delante el proyecto. La idea es mejorar todas las carencias que se pueda en el tema de instalaciones y se solucionarán tanto a nivel de adaptación de su accesibilidad como de mantenimiento.

Conoce muy bien el territorio de montaña. ¿Cómo puede establecerse un equilibrio entre potenciar los deportes y el turismo de montaña con la sostenibilidad ecológica y el cuidado del medio ambiente?

Pienso que lo importante es que sea de calidad lo que hagamos manteniendo siempre el compromiso de potenciar el turismo deportivo y que sea en beneficio de la gente que vive de él. Por ejemplo el turismo del esquí es superimportante y se ha de potenciar, pero debemos procurar que sea un turismo deportivo de calidad.

Y siguiendo con esta línea de buscar un equilibrio entre el deporte y la protección medioambiental, ¿usted era partidario de acoger unos Juegos en el Pirineo?

Sí, porque pienso que era una oportunidad para el territorio. Sabemos que en las comarcas de montaña tenemos muchas carencias de comunicaciones, de vivienda,de muchos temas, y pienso que unos Juegos era la solución a estos problemas. Creo que aportaba más cosas positivas que negativas.

Hace unas semanas, el secretario general del Deporte y la Actividad Física, Abel García, anunció un plan contra la obesidad infantil, en colaboración con Salud, y recordó que en el deporte no todo es competición. ¿Será otra de las principales líneas de actuación?

Sí, es fundamental y tenemos planes para acabar con el sedentarismo escolar. Desde la Generalitat apoyamos la labor que hacen en este sentido los consells esportius, que son los que planifican y coordinan el deporte escolar no federado y mi función será relacionarme con todos los consells esportius de Lleida para, en primer lugar, hacer un diagnóstico de las necesidades que tienen y en base a eso trabajar conjuntamente, porque el deporte escolar es muy importante para nosotros.

¿Qué plan tienen para seguir impulsando el deporte femenino?

Será uno de los ejes clave de este Govern potenciar el deporte femenino. Es verdad que en los últimos años se ha avanzado mucho, pero hay que hacer mucho más. De hecho, las subvenciones al deporte femenino tienen una puntuación más alta y en esto estamos comprometidos al cien por cien.

El conseller de Deportes, Berni Álvarez, comentaba en una entrevista que “hay que recetar actividad física antes que un ibuprofeno” siguiendo la línea de los últimos gobiernos catalanes. ¿Va a darse un mayor impulso al deporte popular?

Queremos interrelacionar lo que es deporte, salud y sociedad, y llevar la actividad física a los máximos niveles. Para nosotros el deporte popular es básico y para ello tenemos que interactuar con otros departamentos como Salud o Violencia de Género.. y vehicular actividades coordinadas por los diferentes departamentos.

Cada vez trascienden más casos de violencia y abusos en el deporte porque ha dejado de ser un tema tabú. ¿Es una de las grandes preocupaciones que tienen en su departamento?

Obviamente que sí porque es un mal transversal que no solo afecta al deporte sino a todos los estamentos de la sociedad. Y en el caso del deporte se trabaja con muchos niños y niñas que son un colectivo especialmente vulnerable y por eso debemos ser muy rigurosos para acabar con esta lacra. Creo que es un tema de concepto social porque tenemos muy interiorizados actitudes y gestos machistas que hasta ahora mucha gente los veía normales y no lo son para nada. Nos hemos encontrado de la anterior legislatura un protocolo contra el acoso sexual en el deporte, que está muy bien y lo estamos revisando porque no lo queremos desaprovechar.