“La afición es uno de los pilares del Hiopos Lleida”

El leridano Jaume Ponsarnau, que afronta su tercera temporada al frente del Surne Bilbao Basket, vivirá este domingo un día especial. Por primera vez visitará el Barris Nord como primer entrenador. La primera y única vez que se sentó en el banquillo del coliseo leridano fue hace casi 20 años, en la campaña 2006-2007, entonces en la LEB Oro como segundo de Óscar Quintana en el Manresa, al que luego sustituiría para llevar a los del Bages de regreso a la ACB, donde lleva dirigiendo desde entonces, casi siempre como primer entrenador.

“Que subiera el Lleida ya me hizo mucha ilusión y ahora tengo la oportunidad de estar como primer entrenador en el Barris Nord y es algo también muy especial”, reconocía ayer el técnico de Tàrrega, que es consciente de lo que se va a encontrar el domingo. “Sabemos lo difícil que es jugar allí e intentaremos prepararnos a nivel de mentalidad. Su afición es uno de los pilares competitivos que tiene este equipo, que aparte de jugar muy bien a baloncesto, en casa es mucho más fuerte”, añadió.

Al técnico tarraguense le gusta mucho la propuesta de juego del Hiopos, “muy intensa, agresiva y con mucho ritmo”, dice, una forma de jugar que lleva el sello de su entrenador. “Tiene mucho de Gerard, ya que hace años que sus equipos están jugando con este dinamismo y velocidad. Juegan muy bien, y siempre acaban jugando mejor”, indicó. Para Ponsarnau, “el Lleida es precisamente un ejemplo de lo que es esta nueva propuesta moderna de baloncesto, jugando a muchas posesiones, sin dejar de ser intensos y activos, provocando que haya muchas convulsiones en la pista”. También se deshizo en elogios hacia Encuentra. “Su trayectoria ha sido espectacular, no solo por haber llevado al equipo a la ACB, sino por cómo han jugado siempre sus equipos, el Pardinyes o el Força Lleida en la LEB, siempre con mucha personalidad, valentía y dejando huella. Lo admiro porque está haciendo un trabajo fantástico”, aseveró.

Sobre la celebración de Txus Vidorreta, técnico del Tenerife, el pasado sábado, Ponsarnau no se mordió la lengua. “Los gestos que hizo Txus me parecen muy mal, pero también me parecen mal cuando los hace Stephen Curry, porque es un gesto que busca la humillación del rival y esto está mal”, afirmó, para añadir: “Me preocupa que haya muchos niños en las pistas que hagan este gesto, porque al final aprenden más fácil esto que entender que si Curry es tan buen tirador es porque tiene talento y una gran capacidad de trabajo, más que por poner a dormir a los rivales. No es bueno el conflicto, pero los dos encontrarán la manera de solucionarlo”.

Paulí: “Nos vienen dos partidos en casa que tenemos que sacar sí o sí”

Oriol Paulí, el mejor del Hiopos Lleida el pasado domingo en Tenerife, ve al equipo “fuerte” y con “buena mentalidad” pese a las cuatro derrotas que acumula, y cree que, pese a que aún queda mucha Liga y “no hay que tener prisa de nada”, los dos próximos partidos en el Barris Nord son cruciales. “Ahora vienen dos partidos muy importantes en casa, contra dos rivales directos que tenemos que sacar sí o sí”, afirmó. Sobre los dos nuevos fichajes, Van der Vuurst y Goodwin, el alero gerundense reconoció que “aún es pronto, solo llevan un entrenamiento, pero esperamos la mejor versión de ellos, para eso han venido. Necesitábamos refuerzos en estas posiciones y de momento han venido con muy buena actitud, intentando integrarse lo más rápido al equipo y a ver si la adaptación es buena y nos pueden ayudar”.

“Lo entrené en la selección de Lleida y era un bólido como jugador”

La relación entre Jaume Ponsarnau, de 53 años, y Gerard Encuentra, de 34, comenzó hace unos 20 años, cuando el ahora técnico del Hiopos iniciaba su etapa de jugador y el tarraguense, entonces en el CN Tàrrega antes de fichar por el Manresa, colaboraba con la Catalana. “Lo entrené en la etapa mini o preinfantil cuando llevaba la selección de Lleida”, recuerda Ponsarnau. “Era un bólido, un jugador muy rápido, aplicado y con talento”, apunta. Luego coincidieron en el curso de entrenador, Jaume como profesor y Gerard como alumno.