Sin ninguna opción

Por primera vez esta temporada, el AEM se vio completamente superado por su rival en el partido, en una frustrante visita al Real Madrid B (3-0). El filial blanco dominó el encuentro a placer, tanto que tuvo suficiente con tres llegadas claras para marcar sus goles ante un conjunto leridano que no se encontró en ningún momento en la primera mitad y mejoró tras el descanso, con la introducción de cuatro cambios, pero con un 2-0 a remontar.

Y si la desventaja de dos goles parecía difícil de rebatir, el 3-0 supuso una misión imposible para el AEM, que se vio penalizado por el talento y el juego combinativo de su rival en la recuperación del encuentro aplazado de la jornada 7.

Se mostró especialmente molesto porque “nos han marcado en dos segundas jugadas en el área”

Con su derrota y ya en igualdad de condiciones con sus rivales, el conjunto leridano vuelve a dejar escapar la oportunidad de escalar hasta los puestos de play off, ya que de ganar se hubiera colocado cuarto y ahora es noveno, a un solo punto de los puestos de promoción pese a encadenar cinco partidos sin ganar, aunque los cuatro anteriores fueron empates.

A pesar de que el conjunto leridano llegó un par de veces nada más arrancar, solo bastaron 10 minutos para ver que no encontraba la manera de impedir que el Madrid B le superara en la presión, con más intensidad en los duelos y una colocación en el campo que desarboló por completo a las leridanas durante todo el encuentro.

Además de ser y sentirse superior, el filial madridista fue tremendamente efectivo de cara a portería y marcó en su primera llegada con cierta intención. Fue en el minuto 13, cuando Comendador se adentró en el área con un regate y se encontró mano a mano con Laura Martí. La de Guissona paró el remate, pero el balón volvió a llegar a Comendador, que puso el balón al segundo palo para que Iris Ashley acabara anotando el primer gol tras un par de rebotes en la defensa.

El equipo local siguió mandando a placer sobre el terreno de juego, masticando las acciones para que sus llegadas fueran pocas, pero con opciones reales de poner en peligro a su rival.

Así fue como Comendador tuvo otro remate desde el punto de penalti que Laura Martí paró bien después de que el disparo saliera mordido, en el 19. Diez minutos después, la de Guissona volvió a sacar una gran mano abajo para despejar un disparo de Bejarano desde la frontal. Sin embargo, había tres jugadoras madridistas esperando el rechace en el punto de penalti, mientras que las jugadoras del AEM no llegaron a la zona, y Pau Rubio anotó el 2-0 a placer.

El equipo leridano parecía rendido y solo deseaba que llegara el descanso. Aun así, tuvo su ocasión más clara para recortar distancias, en un remate de Maryame Atiq a la salida de un córner que acabó en el palo tras rebotar en una defensa.

Rubén López no dudó en introducir cambios en el descanso tras la mala primera mitad. Fueron cuatro las sustituciones que hizo el técnico para la reanudación, dando entrada a Abril, Mariajo, Peñalver e Inés, en el lugar de Loba, Gestera, Vero Herrera y Ransanz.

Con las caras nuevas, el equipo mejoró y dio muestras de su intensidad habitual, imponiéndose en duelos en el centro del campo y controlando mejor las llegadas locales, aunque el 2-0 parecía una losa demasiado pesada. Pasaban los minutos y el AEM buscaba alguna forma de volverse a meter en el partido, pero recibió la estocada final en forma de 3-0. Este llegó en el minuto 68, cuando Bibiana Casquero condujo un balón en diagonal desde la izquierda y filtró un pase a la espalda de la defensa que Sara Martín definió de primeras para establecer el que sería el resultado definitivo.

De ahí hasta el final, el partido fue un absoluto trámite, con un AEM impotente ante un rival que sacó a relucir su gran talento en el partido y que se encontró a un contrincante muy poco combativo, en un día en el que si quería sacar algo positivo, debía mostrar su mejor versión, y no lo hizo.

El técnico AEM, Rubén López, dejó claro que “no hemos tenido ninguna opción”, en especial después de “la primera parte, en la que no hemos estado al nivel de intensidad que requería el partido, contra un equipo muy bueno técnicamente, Allí se nos ha acabado el partido”. “Siempre llegábamos tarde a todo, no ganábamos los duelos y así es muy complicado. Además, siempre permitíamos segundas jugadas en nuestro área y a un equipo así no le puedes conceder tanto”, añadió el entrenador, que se mostró especialmente molesto porque “nos han hecho solo tres o cuatro ocasiones, pero nos han marcado en segundas jugadas dentro de nuestro área y esto es lo que me enfada de verdad”.

El técnico se mostró molesto porque “no hemos sabido entender cómo ir a apretar y creo que en la segunda parte hemos mejorado en este aspecto. Pero creo que la presión no era el tema, simplemente nos ha faltado intensidad en todo y el resultado es un reflejo de lo que ha pasado en el campo”.

Pese al enfado por el papel de su equipo, Rubén López admitió que “estoy más contento por la segunda mitad, porque hemos salido con otra cara, hemos robado y transitado algunas veces, pero la verdad es que hoy no era nuestro día porque se nos han juntado todos los fallos”.

Además, dejó claro que “la derrota no nos puede afectar anímicamente” antes del último desplazamiento del año a Huelva este domingo. “Hay que quedarse con lo positivo de la segunda mitad en un campo difícil y pensar en que podemos sacar los tres puntos, aunque, si jugamos como en la primera mitad, vamos a perder también”.

Por su parte, Mariajo Medina, admitió que “jugar partidos así es frustrante, pero tenemos que seguir las indicaciones que nos dan y que no nos falte intensidad”. Además, apuntó que “salimos con otra cara tras el descanso y la verdad es que te mina la moral que te marquen el 3-0 porque estábamos con otra mentalidad”.