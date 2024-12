“Queda mucho machismo”

La marchadora granadina María Pérez (Orce, 29-4-1996), doble medallista en los Juegos Olímpicos de París del pasado verano en los que logró un oro en relevo mixto junto a Álvaro Martín y una plata individual en los 20 km, dijo ayer en Lleida que la sexta edición de la Jornada de Comunicación, Mujer y Deporte #EllasSonDeAquí que tendrá lugar hoy en el Auditori Enric Granados y en la que será una de las protagonistas, supone “ver que la igualdad va avanzando, pero que todavía existe mucho machismo”.

“Hay que tener más en cuenta el gran papel que juegan las mujeres en la sociedad, no solo en el plano deportivo. Por ejemplo, una de mis compañeras en esta jornada, Ona Carbonell, que es una de las mujeres más laureadas en el deporte español, visibilizó las dificultades de conciliar y amamantar siendo deportista de élite, algo que no les ocurre a los hombres. Por eso aún le admiro más”, se extendió Pérez, que además de las dos preseas olímpicas atesora también dos oros mundialistas (2023) y otro europeo (2018) en la misma distancia. Pérez participará en la charla inaugural de la Jornada que conducirá la periodista Olga Viza, con la que hablará sobre cómo las mujeres que practican deporte de élite pueden readaptarse luego al mundo laboral.

Sobre sus próximos objetivos, María Pérez dijo que “me queda otro ciclo olímpico y no sé si dos, porque en 2032 tendría 36 años y quiero ser madre. Ese es el punto de inflexión para las mujeres y en mi deporte es difícil compaginar maternidad y atletismo. La gente me dice que ya lo he ganado todo y que no tengo presión, pero soy Tauro, soy cabezona y me voy a poner un objetivo igual, aunque es verdad que este año me apetece disfrutar del atletismo y no tener esa presión de decir ‘tengo que demostrar’. Este año quiero disfrutar de lo que he conseguido, disfrutar de lo que me ha dado el atletismo y devolver el cariño a la sociedad”.

Reconoció que desde el éxito olímpico, “la vida me ha cambiado porque al final ya todo el mundo me reconoce más y sabe quien soy” y no le importaría participar en algún concurso o reality de televisión como en su día hicieron Saúl Craviotto o la misma Ona Carbonell, ambos ganadores de una edición de Masterchef. “No me lo han propuesto, pero no diría que no”, admitió Pérez.

Lo que sí tiene claro cuando ponga fin a su carrera deportiva es que “estaré un tiempo desconectada de mi deporte. He estudiado Educación Infantil y me gustan mucho los niños. Me gustaría enseñar la educación que yo recibí de mis padres llena de valores”, concluyó.

Exposición para visibilizar la lucha de las deportistas buscando la igualdad

La Sala de Exposiciones de la Paeria comparte el espacio hasta el día 20 con la instalación de dos muestras “Desigualdad, mujer y deporte”, que se abrió el miércoles al público y “Mujeres invisibles”, que se puede visitar hasta el 5 de enero. La teniente de alcalde y concejala de Políticas Feministas, Carme Valls, explicó que esta exposición se ha creado para la Semana del Deporte Femenino en Lleida, que incluye la VI Jornada Comunicación, Mujer y Deporte de hoy.

Cartel de lujo con dos medallistas olímpicas, charlas y mesas redondas

La evolución profesional de la mujer deportista será el tema principal sobre el que versará hoy la sexta edición de la Jornada de Comunicación, Mujer y Deporte #EllasSonDeAquí. Será una edición con un cartel de lujo, encabezado por dos medallistas olímpicas, una ya retirada, la nadadora de artística Ona Carbonell, y otra en pleno auge, la marchadora y medallista olímpica María Pérez. También habrá una mesa redonda que reunirá a representantes de deportistas, como Nacho Solana, Irene Boned, Claudia Montes y Laura Herrera, y otra charla para abordar la visibilidad de la mujer deportista en los medios de comunicación.