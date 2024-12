El Vila-sana y Fraga reeditan la última final

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Vila-sana y Fraga abren hoy (19.30) en la pista de las de la Franja la Champions 24-25, un duelo que ya se ha convertido en un clásico en el hockey sobre patines femenino y que será la reedición de la pasada final europea celebrada en A Coruña, donde las jugadoras que dirige el leridano Jordi Capdevila privaron del título a las del Pla d’Urgell. Las leridanas afrontarán un partido con tintes de revancha, no solo por la derrota europea, sino por la que sufrieron hace unas semanas en casa en la Liga, si bien su técnico, Lluís Rodero, reconoció ayer que “no pensamos en lo que hemos perdido. Hicimos un buen partido pero la bola no quiso entrar, por eso hemos estado trabajando en la definición, sabiendo muy bien lo que tenemos que hacer para ganar”.

El entrenador del Vila-sana incidió en que “cuando pierdes un partido en el que has jugado mejor y has creado más ocasiones que el rival, lo que no puedes hacer es ni enfadarte ni venirte abajo. Obviamente estás dolido, porque se han escapado tres puntos que merecíamos, pero eso nos tiene que servir para aprender y que no se vuelva a repetir”.

Lluís Rodero, que tendrá la duda de Gimena Gómez por un golpe en una rodilla, tiene claro que pase lo que pase hoy en Fraga “no se decidirá nada. Si pierdes, lo haces en casa de un rival que te obligará a ganarlo en tu feudo, y si ganas, te da un poco más de tranquilidad, pero ni ganando ni perdiendo te asegura estar clasificado o eliminado”, señaló.

El Pons Lleida, a cubrir el trámite en Alemania

El Pons Lleida afronta esta tarde (18.00) en la pista del SK Germania Herringen alemán el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa Cup, un duelo que se ha convertido en un puro trámite después de la victoria por 9-2 lograda en la ida disputada en el Onze de Setembre. Su técnico, Edu Amat, reconoce que la gran ventaja que se traen les otorga todo el favoritismo. “Tendríamos que hacer las cosas muy mal para que nos quedásemos fuera. Ni repitiendo nuestro peor partido de esta temporada, que fue el del Barça en el Palau, el resultado que se dio (9-4) no nos dejaría eliminados, pero no tenemos que ir con esta idea, sino con la de ir a competir y alargar la buena racha que llevamos de resultados. Dar la cara y respetando al rival como siempre hemos hecho”, señaló, para añadir: “Todo lo que no sea salir con la ambición de ganar sería un problema, ya no solo para este partido, sino sobre todo pensando en el importante duelo que tenemos el martes en Reus. No podemos ir a pasar el fin de semana de vacaciones. Sabemos lo que queremos hacer en la Liga y la mejor forma para preparar el partido ante el Reus es siendo serios mañana –hoy– y que no haya riesgo de lesiones”.En caso de pasar, el cuadro listado se mediría en cuartos al ganador de la eliminatoria entre La Vendenne francés y el Valdagno italiano que está en tablas (2-2).