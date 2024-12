“No es a vida o muerte”

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra restó trascedencia al duelo de mañana ante el Surne Bilbao Basket en el Barris Nord pese a ser entre dos equipos con el mismo balance de victorias y derrotas, 3-7, y ambos en la lucha por eludir las dos posiciones de descenso. “Si no ganamos tampoco pasa nada”, afirmó ayer en la rueda de prensa previa, alegando que “la Liga es muy larga”. No escondió que el objetivo siempre es “intentar ganar todos los partidos”, pero destacó que viendo la clasificación “parece que sea mucho más trascendental de lo que es, pero aún quedan 24 jornadas y es súper largo”. Volvió a recordar que “el año pasado también comenzamos mal y acabamos ascendiendo”, y reiteró que “no es un partido a vida o muerte ni clave para la permanencia, porque luego puedes ganar a cualquier otro rival, como otros han hecho”.

Más que por un tema clasificatorio, Encuentra quiere la victoria “para romper esta dinámica que llevamos, que hace que veas el aro más pequeño y pierdas un poco de confianza. Queremos ganar para cambiar esta situación, no pensando en clave de salvación ahora mismo. Solo pensamos en el día a día, aunque está claro que ganar nos daría moral, pero no pensamos en temas clasificatorios porque la Liga no se decide hoy”, añadió.

“Jaume Ponsarnau es un referente en los banquillos de este país y ojalá le pueda igualar algún día”, dijo

El técnico leridano ve muchos paralelismos en la trayectoria de los dos equipos. “La sensación que tengo es que les ha pasado como a nosotros en este inicio de Liga, han perdido dos partidos en la prórroga que podían haber ganado, y han perdido algún otro muy ajustado, como nosotros. Venimos los dos con unas dinámicas muy similares y creo que la ventaja es que nosotros jugamos en casa y ellos llevan más tiempo trabajando juntos”, explicó.

Encuentra, que dirimirá con Jaume Ponsarnau el primer duelo de técnicos leridanos en la historia de la ACB, devolvió los elogios que el de Tàrrega le lanzó esta semana. “Me hace mucha ilusión enfrentarme a él. Fue mi entrenador en la selección de Lleida y guardo un gran recuerdo de entonces, ya se le notaba que estaba hecho de otra pasta. Creo que los elogios tienen que ser para él. Lleva no sé cuántos partidos en la Liga ACB, sus equipos tienen una identidad, se ven que están trabajados y ha conseguido títulos, creo que Jaume es un referente en los banquillos de este país y ojalá le pueda igualar algún día”, sentenció.

Chevez Goodwin, fichado recientemente para fortalecer el juego interior del Hiopos Lleida, habló claro en su presentación oficial. “Mi objetivo en cualquier equipo es ganar. He venido aquí a ayudar al equipo a ganar el máximo de partidos posible y también quiero disfrutar del juego, progresar y hacer buenas relaciones con mis compañeros de equipo y con la afición, que he visto que es muy apasionada. Haré todo lo que esté en mis manos para ayudar al equipo a seguir en la ACB, este es mi principal objetivo”, afirmó el pívot estadounidense, que llega de la Liga de Taiwán, aunque con experiencias en Grecia y Alemania.

Joaquín Prado, director deportivo del club, destacó el perfil atlético de Goodwin, “con capacidad para correr el campo y por encima del aro, un jugador interior moderno, muy rápido y ágil, y con buena capacidad defensiva. Creemos que es muy completo, el perfil que buscábamos”, aseguró.

Encuentra reconoció ayer que tanto Goodwin como Kyle Van der Vuurst, el otro fichaje, estarán físicamente preparados para debutar mañana, si bien de momento solo se ha podido inscribir al neerlandés.

“De Hamilton nos tenemos que olvidar, no está para jugar”

Gerard Encuentra quiso zanjar ayer de una vez por todas la situación entorno a Johnny Hamilton cuando fue cuestionado sobre ello. “De Hamilton nos tenemos que olvidar. Está entrenando con nosotros pero no está para jugar. No tenemos que pensar en él, el día que esté disponible será el día en el que lo ficharemos, ahora mismo es como si no fuera jugador del Força Lleida. Basta ya de Hamilton, pensemos solo en los doce que están en el equipo y en intentar sumar todos juntos, y no buscar dónde podemos chinchar o criticar”, aseveró.