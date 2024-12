Publicado por GUILLEM MONTARDIT Verificado por Creado: Actualizado:

El partido ha empezado de la peor manera para los leridanos. En el minuto 5, un gol de Orellana ha adelantado al Vilassar con una acción rápida que ha descolocado la defensa visitando (1-0). A pesar de este golpe inicial, el Atlètic Lleida ha reaccionado con una doble ocasión de Moró y Joanet, pero el portero del Vilassar ha respondido con dos intervenciones de mérito.

Poco después, Samsó ha estado a punto de igualar el marcador con un chute directo en el travesaño. La polémica ha llegado al minuto 20 con una mano clara del central del Vilassar dentro del área que el árbitro no ha silbado, generando protestas de los jugadores y del banquillo. No obstante, el Atlètic no ha bajado los brazos y ha seguido buscando el gol, con un intento de Sule desde el medio del campo.

El esfuerzo ha tenido recompensa en el minuto 28, cuando Moró ha aprovechado una centrada para empatar con un remate precisa (1-1). El primer tiempo ha acabado con una mala noticia para los leridanos, ya que Joanet se ha retirado lesionado en el minuto 34. Sin más ocasiones destacables, los equipos se han marchado al descanso con el empate al marcador.

La segunda mitad ha arrancado con un ritmo más tranquilo. Al minuto 55, y a causa de una salida de Pau Torres, el Vilassar ha estado a punto de anotar. Sin embargo, los locales han vuelto a adelantarse en el minuto 57 con un gol de Júnior (2-1). Lejos de rendirse, el Atlètic Lleida ha respondido con tres ocasiones consecutivas de Wilber, Moró y Sule en el minuto 60, pero el gol no ha llegado.

Pau Torres, de nuevo, ha sido decisivo evitando el tercer gol del Vilassar con un paro espectacular. Con el partido entrando en su fase decisiva, Gabri ha movido ficha en el minuto 76 introduciendo Boris Garrós y Alcalà para buscar la remontada.

Los cambios han dado resultado. En el minuto 85, Alcalà ha igualado el marcador con un cabezazo después de un servicio de esquina ejecutado a la perfección por Toni Vicente (2-2). La segunda mitad sin embargo, ha acabado sin ninguna acción más a pesar de los cuatro minutos de añadido.

El Atlètic Lleida se sitúa octavo con 20 puntos y recibirá en el Manresa el próximo domingo en el Farrús a las 12 del mediodía.