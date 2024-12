El Alpicat vuelve a caer

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida.net Alpicat volvió a la zona de descenso de la OK Liga después de perder ayer en la pista del Vic (4-3) y sumar su segunda derrota consecutiva. El conjunto dirigido por ‘Sito’ Expósito tuvo opciones de empatar durante los últimos compases del duelo, pero no consiguió tirar y se fue de vacío frente a un rival directo por la permanencia en la máxima categoría.

Los leridanos no se escondieron en los primeros minutos y fueron a por el partido, protagonizando las mejores ocasiones. Miquel Serret puso a prueba a Puigbí en dos ocasiones, antes de que los colegiados señalaran una falta rigurosa de Rovira sobre Marc Vázquez. Además, la sancionaron con una azul y una falta directa que el jugador del Alpicat no supo aprovechar, estrellando la bola en el palo. Los leridanos insistieron, con Ballestero probándolo desde lejos, antes de recibir el golpe en forma del primer tanto del Vic. Uri Vives, que reaparecía tras la agresión que sufrió en la pista del Voltregà, lanzó una falta de forma magistral para el 1-0 a los 8 minutos. El Alpicat estaba teniendo más oportunidades que su rival y se mostró más valiente, pero no encontraba la forma de superar a Puigbí. Llenas probó de levantar la bola ante el portero local, que la desvió, pero Puigbí no pudo hacer nada en el empate. Zilken condujo un contragolpe y transformó desde el lateral (1-1). Los locales intentaron tener más protagonismo en ataque y Rovira puso a prueba a un Bosch muy seguro bajo palos. En el minuto 18, el Vic volvió a tener fortuna y se adelantó en el marcador. Litus Sánchez disparó desde lejos y la bola se le escapó a Bosch después de golpear en sus costillas (2-1). Los locales todavía tuvieron la ocasión de aumentar su renta, pero Bosch estuvo más acertado que en el segundo gol.

Reapareció tras ser agredido ante el Voltregà, marcó el primer gol y evitó el empate de los leridanos

Tras el descanso, el ritmo del partido bajó notablemente, con un Vic que supo controlar la posesión y un Alpicat que no consiguió crear una jugada que terminara en una clara llegada ante Puigbí. Ballestero lo probó desde lejos, pero fue el Vic el equipo que volvió a tener la suerte de cara. Rovira marcó el 3-1 después de cerrar un contragolpe y lanzar la bola al lado que le ofreció Bosch, que esperaba un tiro cruzado. Apenas sin tiempo de reaccionar, el Alpicat se encontró con el 4-1. Uri Ramírez marcó desde lejos y obligó a Sito Expósito a detener el partido, ya que su equipo se quedaba sin opciones de sumar.

Aún quedaba mucho tiempo por delante, más de 15 minutos. Marc Vázquez lo probó antes de que los árbitros no vieran un posible penalti sobre Uri Vives, que no protestó demasiado. En la otra área también hubo una posible pena máxima, después de que Vives derribara a Miquel Serret. El tiempo jugaba a favor del Vic, que no tenía demasiados problemas para controlar la bola. Bosch tuvo que lucirse en un par de ocasiones, mientras que Marc Vázquez volvió a poner a prueba a Puigbí, pero el Alpicat no daba la impresión de poder optar al empate. Además, los minutos iban pasando. El técnico local, Ramon Pardo, pidió un último esfuerzo a sus jugadores en el tiempo muerto a 4:49 del final, pero fueron los leridanos los que aprovecharon mejor este parón. Iago Vázquez estableció el 4-2 a pase de Zilken en el minuto 47 y daba esperanza a un Alpicat que nunca se rinde. Además, Iago Vázquez volvió a marcar poco después, desviando un lanzamiento lejano de Zilken. Restaban 2:41 para el final y el escenario había cambiado por completo. El Vic trató la bola y esperó a un Alpicat ansioso por el cuarto tanto. A falta de poco más de un minuto, Expósito introdujo un quinto jugador por Bosch y los leridanos estuvieron cerca de lograr el empate. Zilken tiró alto a falta de 49 segundos, mientras que Iago Vázquez no consiguió recoger el balón colgado a 11 segundos del final. En la última jugada, ya con la amenaza de la bocina final, Vives consiguió interceptar una bola que hubiera dejado a Besolí solo ante Puigbí.

Reacción tardía de un Alpicat que cerrará el año en posiciones de descenso, pero con la sensación de que podrá pelear por la ansiada permanencia en la OK Liga. El conjunto leridano, que ganó su último encuentro el 30 de noviembre, abrirá el 2025 recibiendo en su cancha al Calafell, en un partido previsto para el 4 de enero (20.00).

El entrenador del Lleida.net Alpicat, Jordi ‘Sito’ Expósito manifestó después de la ajustada derrota en la pista del Vic que “el equipo llegaba al partido con ganas de reaccionar después del mal resultado de la última jornada. Pero un error nos ha costado el 1-0. Lo hemos solucionado como hemos podido. La primera mitad, más allá del resultado, es completamente nuestra. Hemos tenido varias ocasiones para irnos por delante en el marcador, pero la realidad es que nos hemos ido con un 2-1. En la segunda mitad hemos comenzado dominando, pero no conseguimos marcar. El momento en el que hemos perdido a Marc Vázquez porque se le ha roto un patín nos ha descolocado. Con el 4-1 hemos querido demostrar que estábamos con ganas, tocados en el orgullo, y hemos sido muy superiores en los últimos compases”, añadió.

“Las cuatro o cinco ocasiones que hemos tenido para empatar no han querido entrar. Nos vamos muy tocados, porque creemos que hemos hecho un partido para ganar. Los errores individuales o colectivos los hemos pagado demasiado caros. Nos ha faltado ser un poco más regulares en todos los sentidos. Porque se ha visto que cuando hemos apretado y estirado la pista lo hemos conseguido. Solo cuando estábamos más pasivos, el Vic ha sido superior a nosotros. Es una lástima porque hemos tenido que jugar contra los rivales directos fuera de nuestra pista y no han sido resultados positivos. No nos queda más que seguir trabajando”, sentenció.