El Pons Lleida viaja a Reus para asegurar la Copa

El Pons Lleida cierra hoy (21.00) el año visitando al Reus Deportiu con un doble objetivo, alargar la buena racha de resultados –acumula nueve jornadas sin perder entre Liga y Europe Cup– y dar un paso más hacia la Copa del Rey. De hecho lo podría certificar hoy si gana o empata, independientemente de otros resultados. Perdiendo también lo podría asegurar, pero necesitaría que Caldes y Sant Just también lo hicieran, cosa del todo probable porque juegan ante Barça y Calafell.

Además, el Pons Lleida le tiene tomada la medida al Reus, al que ha derrotado en siete de los últimos ocho partidos que ambos han jugado en la competición doméstica. “En los últimos años hemos conseguido muchas más victorias que derrotas, pero lo del pasado es estadística y no significa nada”, avisó el técnico Edu Amat, que ve un partido muy complicado ante un rival que en casa no ha cedido ni un solo punto esta temporada en ninguna de las competiciones. “En su pista lo han ganado todo, lo que deja claro de su potencial, pero si hacemos las cosas bien hechas en defensa y con la dinámica que llevamos, tendremos nuestras oportunidades para llevarnos el partido”, dijo Amat, que tiene claro que para lograrlo “debemos estar bien en defensa, generar ocasiones de gol y las que tengamos claras, aprovecharlas”, señaló.

Por otra parte, la eliminatoria de cuartos de final de la Europe Cup ante La Vendeenne francés se disputará el 8 de febrero en tierras galas y el 1 de marzo en el Onze de Setembre.

El Vila-sana afronta un partido trampa en Bembibre

El Patí Vila-sana viaja esta mañana en AVE hasta tierras leonesas para medirse por la noche (20.30) al Bembibre en un partido “trampa”, como lo calificó ayer su técnico, Lluís Rodero, que quiere pasar página de la derrota europea del sábado en la pista del Fraga en el estreno de la Champions. “El equipo está tocado porque siempre que pierdes es normal que lo estés, y más de la manera que lo hicimos, jugando un buen partido. Evidentemente tenemos que mejorar en la definición, pero no quiero oír hablar de que el equipo está tocado porque lo veo bien, jugando bien, y no hay nadie que esté abatido. Hay que mirar hacia arriba pese a la derrota del sábado, que ya hay que olvidar”, señaló.El técnico del Vila-sana aseguró que “es un partido importante, en una pista difícil y con un desplazamiento complicado de por medio, para mí es un partido trampa que tenemos que sacar adelante”, y pidió máxima concentración y respeto para el rival. “Sabemos de la importancia que tiene el partido para nosotros, porque cada error se puede pagar muy caro esta temporada en la Liga. No podemos pensar que porque el rival está en la zona baja lo tenemos hecho o que es un trámite, es todo lo contrario, es un partido trampa, muy complicado. Lo que queremos es ganar para cerrar el año con una victoria que nos permite estar en el liderato, ni que sea empatado con otros equipos”, señaló.