Lamine Yamal será baja entre tres y cuatro semanas

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal estará entre tres y cuatro semanas de baja debido a un traumatismo en su tobillo derecho sufrido en la derrota del domingo contra el Leganés (0-1), por lo que se perderá el choque del sábado contra el Atlético de Madrid.

“El jugador del primer equipo Lamine Yamal tuvo un traumatismo en el tobillo derecho durante el partido ante el CD Leganés. Las pruebas realizadas esta mañana del 16 de diciembre han mostrado una lesión de grado 1 del ligamento intertibio-peroneo anterior. El tiempo de baja aproximado será entre 3 y 4 semanas”, anunció el club.

Lamine Yamal recibió un golpe en el tobillo derecho en el minuto 16 del encuentro que se disputó en el Estadi Olímpic y, pese a que aguantó hasta el 75’, acabó sustituido por Gavi. El delantero ha jugado 20 partidos esta temporada, con seis goles y 11 asistencias de gol.

Se trata de la segunda lesión que Lamine Yamal sufre en el tobillo derecho en lo que va de temporada, ya que el extremo se perdió tres semanas de competición por una sindesmosis tras recibir un golpe durante el partido de Champions del 6 de noviembre ante el Estrella Roja.

Por otra parte ayer se celebró en Turín la gala de los premios ‘Golden’ que organiza el rotativo italiano ‘Tuttosport’, a la que no asistió ningún representante del Barça, protagonista con tres premios, el ‘Golden Boy’ para Lamine Yamal, que ofreció el trofeo el domingo a la afición antes del partido con el Leganés. Aitana Bonmatí ganó el ‘Golden Woman’ y Vicky López el ‘Golden Girl’. En una entrevista a ‘Tuttosport’, Lamine dijo que “antes de los 21 años mi objetivo es ganar el Mundial con España, la Liga de Campeones y dos Ligas más con el Barça”.

Aitana envió un vídeo en el que dijo : “muy agradecida por el premio, siento no estar presente, tenemos que preparar un partido de Liga de Campeones”, en relación al de mañana ante el Manchester City. “Estos premios no se ganan sola, formo parte de un equipo que me ayuda”, añadió. Toni Kroos, por su parte, dijo que el ‘Golden Man’ era “una foma muy bonita de acabar mi carrera”.