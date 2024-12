Goleada y líder de grupo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barça Femení es el líder del Grupo D de la Liga de Campeones Femenina tras ganar ayer al Manchester City (3-0) en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en una ‘final’ en la que necesitaban ganar por dos goles a sus rivales y en la que salieron a morder desde el primer minuto, en un partido que hubiera valido para una goleada mayor de no ser por la gran actuación de la portera ‘citizen’ Khiara Keating.

La victoria del Barça debía ser por dos goles o más para lograr el liderato, a raíz del 2-0 que logró el City en su ‘Academy’ en la jornada inaugural. Desde entonces, todo victorias para los dos equipos. Pero en este cara a cara, en el duelo directo por el liderato, el Barça demostró que quiere revalidar el título yendo a por todas, con buen juego, ocasiones claras y criterio para acabar desmontando a su rival, empequeñecido en Montjuïc. El Barça pasa a los cuartos de final como líder indiscutible de grupo.

El City llegaba con muchas bajas de peso (Vivianne Miedema, Lauren Hemp, Khadija Shaw y Alex Greenwood) y poco fondo de armario tenía Taylor. El Barça iba con todo a por el liderato y maniató a sus rivales. El City intentó aguantar con acciones surrealistas. Antes del 1-0 su portera se fue al suelo y pidió asistencia médica. Y, a la décima de segundo, el banquillo del City estaba gritando a sus jugadoras para que se acercaran a la banda. Un tiempo muerto en toda regla vestido de dolencias físicas en una guardameta que, justo después, sacó como si nada.

Aitana: “Si el Barça no luchara por nada , quizás no estaría aquí”

La jugadora del Barça Femení Aitana Bonmatí comentó que le motiva jugar en el equipo blaugrana por lo que siente hacia la entidad y por su carácter ganador, ya que si no lo tuviera quizás ella, dos veces Balón de Oro y reciente ganadora del ‘The Best’ de la FIFA, optaría por dejar el club de su vida, del que se siente aficionada y en el que se formó. “A mí el Barça me gusta por lo que yo siento por el club, es algo que a mí me motiva, pero sobre todo también porque es un equipo ganador y yo soy una persona ganadora. Si el Barça fuera un equipo que no lucha por nada pues igual no estaría aquí”, comentó en una entrevista a DAZN recogida por Europa Press.