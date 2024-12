Marc Garcia: "Tenemos que sacar los tres puntos sea como sea"

El Lleida CF afronta este domingo (12.00) un partido "fundamental, absolutamente clave para nosotros" en casa contra el Andratx, que el conjunto azul afronta con la mentalidad de "sacar los tres puntos sea como sea" para dejar atrás la mala dinámica de cinco partidos de Liga sin ganar y poder recuperar las buenas sensaciones, porque estas últimas semanas han sido mejorables".

Así de claro se expresó en rueda de prensa el técnico del Lleida, Marc Garcia, que ve que el equipo "se ha recuperado rápido" de la derrota del miércoles contra el Sabadell, que se ha unido a la mala dinámica Liga, con cuatro puntos de los últimos quince en juego, antes de afrontar el último partido del año y la primera vuelta. "Le hemos dado la importancia justa, porque sabemos que el objetivo es la Liga", explicó el técnico, que reconoció la afectación que las lesiones han tenido en la evolución del equipo.

"No me gusta sacar el tema porque parece que me esté excusando, pero es innegable que las lesiones son importantes y nos afectan. El día a día cambia mucho, hay gente que tiene que acumular muchos minutos y no te permiten tener recursos para cambiar los partidos. Pero somos el Lleida, sabemos cuál es el objetivo y con los que somos tenemos que sacar los partidos adelante", desarrolló Marc Garcia, que seguirá con las bajas de Campins, Mario Domingo y Juanan. En el caso de Guillem Naranjo, el técnico explicó que "ya ha empezado a entrenar y en caso de que esté para jugar, sólo lo haría si hiciera falta".

Además, alabó la madurez de la plantilla para asumir con normalidad el mal momento actual. "El camino hasta aquí ha tenido muchos obstáculos y parece que nunca acabas de ver luz ni tienes tranquilidad. Darle normalidad a todo ha hecho que lo asumamos bien y nos fijemos en el siguiente partido", añadió.

Sobre el rival, un Andratx que está en zona de descenso pero encadena dos victorias, apuntó que "es un equipo que defiende en bloque bajo, de los que más te deja jugar. No tiene problemas en darte la pelota y en que se alargue el partido con el 0-0". Por eso, reconoció que "el partido es complicado, más con los precedentes que tenemos, ya que nos ha costado sacar los últimos partidos" y resaltó la importancia de "controlar las emociones, porque puede pasar que el 0-0 nos parezca poco y que un error nos acabe costando el 0-1. Tenemos que saber tener calma para jugar en todas las situaciones".