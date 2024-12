La base de Vila-sana y Alpicat, con los mejores de Catalunya

El Vila-sana, con el equipo sénior colíder de la OK Liga Femenina y el Alpicat, líder en la Nacional Catalana y con el objetivo de ascender por segunda vez en su historia a la máxima categoría estatal, tienen el futuro asegurado con los buenos resultados que están teniendo sus equipos de base. Los equipos FEM 13 de ambos clubes se han clasificado, como primero y segundo de su grupo, para la Copa de les Estrelles FEM 13, que se disputará el próximo día 28 en Palau-solità i Plegamans, en una jornada de reivindicación del hockey femenino y que incluirá un partido sénior entre una selección de jugadoras catalanas de la OK Liga y un combinado All Stars, en el que jugarán las jugadoras del Vila-sana Dana Antón y Ana Horche.

“Está subiendo de la base gente con mucho potencial y que pueden llegar al primer equipo”, explicaba ayer Ramon Porta, presidente del Vila-sana. El club del Pla d’Urgell, que desde su fundación hace 20 años hace una decidida apuesta por el hockey femenino, cuenta esta temporada con 8 equipos.

“La pasada temporada fuimos el único club de Catalunya que tuvo representación en todos los campeonatos catalanes”, añade. “Esta temporada el objetivo es volver a estar en todos. Pero lo más importante es que las jugadoras vean que el club apuesta por ellas y que es posible llegar a la élite”, concluye.

El Alpicat, por su parte, cuenta esta temporada con cuatro equipos femeninos, dos séniors y dos de base y aunque considera que “el hockey femenino tiene muy buena salud, aún cuesta que las niñas se decidan a practicar este deporte”, explica Meri Mata, presidenta del club. Cree que una causa está en los largos desplazamientos que han de hacer los equipos. “En Lleida estamos nosotros, Vila-sana Mollerussa y el Llista. Después el desplazamiento más cercano es Igualada, pero la base es el futuro que tiene que alimentar al primer equipo”, añade.