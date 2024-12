El Cadí no levanta cabeza

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La victoria de hace una semana ante el Araski, que rompía una racha de seis derrotas consecutivas, no sirvió como acicate para un Cadí La Seu que ayer volvió a mostrar la peor cara en su derrota en la pista del Baxi Ferrol (67-61), un rival directo por la permanencia que ve como se aleja a dos victorias. Las leridanas, que se mantienen fuera de la zona de descenso por un triunfo, solo fueron mejores en el segundo cuarto, que cerraron con ocho puntos de renta, pero en la segunda parte se desinflaron ante un rival más regular y acertado.

El partido comenzó muy trabado y con muchas imprecisiones por ambos bandos, que rivalizaron en pérdidas (4-4), si bien las ferrolanas estuvieron mucho mejor en el rebote (12 capturas a 6), lo que les permitió segundas opciones para mandar durante prácticamente todo el primer cuarto, que cerró con cuatro puntos arriba (13-9). Las de Isaac Fernández se estaban mostrando muy blandas en defensa y no tenían fluidez en ataque, donde les costaba horrores anotar.

En el segundo cuarto la situación mejoró y al Cadí se le vio más suelto. Subió la intensidad defensiva y su ataque fue más fluido, destacando sobre todo Baines, con cinco puntos, incluido un triple, y Murekatete, que empezó a imponer su ley en la zona con dos canastas casi seguidas. Todo ello para darle la vuelta al marcador con un parcial de 4-12 que obligó al técnico local a parar el partido con 17-21 en el marcador. Las locales, pese a estar negadas en el tiro libre (3 de 8 en este periodo) y desde la línea de 6,75 (1 de 5), reaccionaron de la mano de Melia y se situaron a solo dos puntos (24-26). Ahora era Fernández quien tenía que pedir tiempo muerto para reordenar el juego de su equipo, que regresó a pista mucho más enchufado. Un triple de Aguilar y una canasta en el poste bajo de Baines, ya totalmente recuperada de su lesión en el ojo, situó la diferencia en seis puntos, que acabó siendo de ocho al descanso después de un rebote ofensivo que hizo bueno Anna Palma (25-33).

El Baxi Ferrol volvió de los vestuarios con otra cara y se metió de nuevo en el partido gracias a un parcial de salida de 7-2 que redujo las diferencias (32-35) y obligó al técnico urgelense a parar rápidamente el partido. El Cadí recuperó aire con dos canastas de Murekatete y Gervanisi (32-39), pero no tuvo continuidad en su juego y el cuadro ferrolano lo aprovechó para darle la vuelta al marcador, liderado por una estelar Claire Melia. La pívot irlandesa hizo estragos en la zona leridana y con nueve puntos seguidos fue clave para que el Ferrol recuperara el mando al final del tercer cuarto (47-45), ante un Cadí que volvió a cometer los errores del primer periodo, errando canastas muy claras.

En el último asalto la igualdad se impuso, y también las imprecisiones por ambos bandos, con ataques muy desordenados y muy poco acierto en el tiro, lo que hizo que el marcador se mantuviera muy ajustado y con ventajas muy cortas para unas y otras. El dominio de Murekatete en la zona mantuvo a flote al Cadí (52-53), que en los últimos minutos se diluyó producto de los nervios. Melia volvió a aparecer y junto a la exurgelense Gala Mestres, autora de un triple decisivo, situaron al Baxi Ferrol con su máxima ventaja en todo el duelo, seis puntos (59-53). Las urgelenses lo intentaron, pero su precipitación les condenó, permitiendo a las ferrolanas ir demasiadas veces al tiro libre, desde donde acabaron sellando una victoria que mantiene al Cadí Seu bordeando la zona de descenso.

Fernández denuncia insultos constantes del público

■ El técnico del Cadí, Isaac Fernández, denunció en la rueda de prensa posterior el trato recibido por la afición local que estaba detrás del banquillo leridano. “Felicito al Ferrol por la victoria, creo que sobre todo durante la segunda parte han sido mejores que nosotros, y también al club por el ambiente, pero no hace falta insultar. Durante mucha parte del partido, gente que había detrás de nuestro banquillo se ha dedicado a insultarnos constantemente. No lo he hecho nunca, soy cero polémico, pero creo que se han pasado tres pueblos”, afirmó visiblemente enojado.Sobre el partido comentó que “nuestra primera parte ha sido buena, pero en la segunda hemos empezado otra vez como casi siempre. En el tercer cuarto hemos perdido más balones en cuatro minutos que en toda la primera parte, sin control ni delante ni atrás y jugando a expensas de lo que nos dejaban, y evidentemente así es muy difícil ganar fuera de casa”.