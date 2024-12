Sellés vuelve a subir al podio

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La leridana Laia Sellés completó ayer con otra medalla su primera prueba de la Copa del Mundo de esquí de montaña U20, categoría en la que se estrena este año. La esquiadora de Lles de Cerdanya consiguió la plata al ser segunda en la prueba vertical, una presea que añade a la de oro que se colgó el sábado en el esprint, un buen botín en la primera competición internacional de la temporada.

Sellés apostó por la misma táctica que tan buen resultado le dio en la carrera contra el crono, yendo de menos a más. Comenzó muy atrás, todo lo contrario que sus rivales, y poco a poco fue remontando posiciones hasta quedarse sola junto a la china Yuzhen Cidan, a la que el sábado había batido en la prueba contrarreloj. Esta vez, sin embargo, la leridana no pudo ganar a la asiática, que cruzó la meta con un tiempo de 15:31.2 minutos, 12,2 segundos más rápida que Sellés, que entró segunda con una ventaja de algo más de medio minuto sobre la francesa Lili Beck, que fue bronce. Aina Garreta, de La Pobla de Segur, acabó en undécima posición, casi dos minutos y medio por encima del registro de la ganadora. En U18, Pau Baqué, de Bellver de Cerdanya, fue el 21.

“Estoy muy contenta de cómo ha ido esta primera prueba de la Copa del Mundo. Venía con confianza después de todo el trabajo que he ido haciendo durante estos meses atrás en Chile y Tignes, pero me notaba un poco cansada y no sabía cómo gestionaría las carreras, pero al final todo ha ido muy bien. He dado un paso adelante que se irá notando”, indicó Laia Sellés.