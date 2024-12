El leridano Sisco Pujol, en la junta de Joan Laporta

Publicado por Agències REDACCIÓN Verificado por Creado: Actualizado:

El empresario leridano Sisco Pujol i Sabaté, de 58 años y natural de Almacelles, es desde ayer nuevo miembro de la directiva del FC Barcelona. La junta aprobó su ingreso en la reunión matinal, si bien Pujol ya estaba estrechamente vinculado a Joan Laporta desde que este ganó las elecciones de 2021, en cuyos comicios formó parte de la precandidatura de Jordi Farré, que finalmente no pasó el corte. Entonces no pudo incorporarse a la directiva porque no cumplía con uno de los requisitos que marcan los estatutos del club, y es tener una antigüedad de socio de cinco años.

“Siempre me han hecho sentir como un miembro más de la junta pese a que oficialmente no pertenecía a ella por un tema legal. He estado con ellos desde el primer momento y ahora, cumplido el requisito que faltaba, se ha dado el momento idóneo, sobre todo porque personalmente puedo dedicar más tiempo”, explicó ayer a SEGRE Sisco Pujol. Las funciones específicas como nuevo miembro de la junta se definirán en los próximos días, aunque podría estar en el área económica o social. “A principios de año veremos en qué lugar estaré”, apuntó.

La llegada de Sisco Pujol aumenta la cuota leridana en la actual junta directiva azulgrana, que ya contaba con Josep Ignasi Macià, vocal y directivo responsable del área social. Otros leridanos que en el pasado han formado parte de la directiva del Barça han sido Sandro Rosell, que llegó a presidir el club entre 2010 y 2014, y Josep Vergés. Ambos entraron con Laporta en su primer mandato, pero dimitieron en 2005 por discrepancias con el presidente.

Sisco Pujol dispone de una amplia trayectoria profesional de más de 30 años y administra una decena de empresas en Lleida y Girona de diferentes ámbitos, como el sector inmobiliario, de las energías renovables y el reciclaje, de la restauración y del sector primario, la agricultura y la ganadería. Fue también pieza importante en el convenio de colaboración que el Barça firmó en verano de 2021 con el Força Lleida de baloncesto.

Avaló a Joan Laporta y ganó la adjudicación de la UE Lleida

Sisco Pujol comenzó su carrera como directivo presidiendo durante más de ocho años el EFAC Almacelles, que llegó a militar en Primera Catalana antes de convertirse en el actual Atlètic Lleida, del que él no formó parte. Poco después, en el verano de 2011, lideró la adquisición de la unidad productiva de la desaparecida Unió Esportiva Lleida, que militaba en Segunda B. El juez la adjudicó finalmente al Lleida Esportiu que él presidía –el actual Lleida CF–, pero pocas semanas después dimitió del cargo alegando divergencias con los hermanos Albert y Jordi Esteve en el modelo de gestión. El empresario leridano es una persona de confianza de Joan Laporta desde que en 2021, cuando ganó las elecciones, avaló algo más de diez millones de euros.