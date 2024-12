De regreso a la ACB

Los jugadores del Força Lleida posan con el trofeo que les acredita como campeones de la Final Four. FEB

Diecinueve años han tenido que pasar para que Lleida volviera a la ACB, un logro que el Força Lleida alcanzó en una temporada memorable que culminó con el ascenso en la Final Four. Ha sido la gran gesta del año, pero no la única, ya que el HC Alpicat también subió a la OK Liga.

Los sueños, a veces, se hacen realidad, y sino que se lo pregunten al Força Lleida, que el pasado mes de junio culminó una gesta con la que muy pocos contaban: ascender a la Liga ACB y devolver a la ciudad a la élite del baloncesto español 19 años después de su última presencia, en 2005. Un grupo de jugadores, compañeros en el vestuario y amigos fuera de él que se entendían a las mil maravillas sobre la pista, todo bajo la dirección maestra de un ambicioso Gerard Encuentra, hizo saltar la banca y logró un ascenso contra todo pronóstico, tumbando al San Pablo Burgos en semifinales y arrollando a Estudiantes en la final, dos equipos que triplicaban en presupuesto a los leridanos.

Cerca de 1.500 aficionados fueron testigos in situ de tal proeza en el Madrid Arena, donde el baloncesto leridano escribió otra página histórica, ascender a la ACB después de 23 años, rememorando aquel primer desembarco en la mejor Liga de Europa logrado en 2001 por el ya desaparecido Lleida Bàsquet, también contra todo pronóstico. El equipo leridano cerró la LEB Oro con cifras de récord, habiendo ganado los 14 últimos partidos, nueve de la Liga regular, los tres del play off de cuartos y los dos de la Final Four. Pero es que las cifras aún son más mareantes si se echa la vista un poco más atrás, y es que los de Gerard Encuentra ganaron la friolera de 25 de los últimos 28 partidos disputados. Una auténtica barbaridad.

Imagen que presentaba el pabellón Barris Nord en el primer partido ACB que acogía después de casi 20 años, también con el Barça como rival como ya ocurrió en el 2001. - ACB PHOTO/POL PUERTAS

Empezaba entonces el gran reto, asumir económica y deportivamente la categoría. El club anunció un presupuesto de 4 millones y comenzaron a llegar los primeros refuerzos, pero la etiqueta de recién llegado y el bajo poder financiero respecto a sus rivales en la Liga no hacían demasiado atractivo el proyecto para muchos jugadores, lo que ha hecho que a día de hoy la plantilla siga sin estar cerrada pese a la llegada hace un par de semanas de dos refuerzos, el base neerlandés Keye van der Vuurst y el pívot estadounidense Chevez Goodwin, que ya han debutado. El Hiopos Lleida llega al final de año –aún quedan dos duelos en las pistas del Joventut y Valencia para cerrar el 2024– con 5 victorias y 7 derrotas, situado de momento fuera de las posiciones de descenso.

La plantilla del Alpicat y jugadores de la base celebran el histórico ascenso a la OK Liga.Aniol Moral

El del Força Lleida no ha sido el único equipo leridano que ha logrado ascender este año a una máxima categoría. El Alpicat de hockey sobre patines también ha firmado un hito histórico al subir a la OK Liga masculina, una gesta que el club del Segrià, fundado en 2004, ya había saboreado con su equipo femenino en 2022. Tras un arranque de OK Liga un tanto irregular en cuanto a resultados, el conjunto que dirige Sito Expósito reaccionó encadenando sus dos primeras victorias en la categoría, aunque cierra el año en puestos de descenso. El ascenso del Alpicat ha supuesto un nuevo hito para el hockey sobre patines leridano, que por primera vez en su historia tiene a dos equipos masculinos en la máxima categoría, algo que ya vivió en la categoría femenina en la temporada 2022-2023, cuando coincidieron el propio equipo del Segrià y el Vila-sana.

María Porta levanta junto a sus compañeras la Supercopa, el primer título de la historia del Vila-sana. Clara Liáñez

Precisamente, el equipo del Pla d’Urgell también ha hecho historia en este 2024 que acaba, un año que quedará para siempre en el recuerdo por haber conseguido el primer título en la corta vida de la entidad, la Supercopa de España. El año aún pudo haber sido mucho más fructífero de no haber perdido la final de la Champions League disputada en A Coruña ante el Fraga en una fatídica tanda de penaltis, una competición que por segunda campaña consecutiva se le resistió al cuadro de Lluís Rodero (en 2023 perdió la final en Lisboa ante el Gijón). Por su parte, el Llista, que sufrió para salvarse, tomó parte por primera vez en su historia en la fase de grupos de la Champions, en la que quedó fuera de los cruces pero plantando cara a monstruos como el Oporto o el Trissino.

La cruz de este 2024 han sido el Rodi Balàfia Vòlei, que consumó su descenso de la Superliga 2 de voleibol, y el CTT Borges, que después de 18 temporadas en la élite de la Superdivisión de tenis de mesa acabó descendiendo, si bien un mes y medio después lo evitó comprando la plaza del San Sebastián de los Reyes. El Cadí La Seu y el Robles Força Lleida lograron mantenerse en baloncesto, así como el Cecell de voleibol y el Lleida Handbol, que cierra el año con aspiraciones de ascenso.

AEM y Lleida CF caen en el play off de ascenso y el At. Lleida sube a 3ª

Cara y cruz en el fútbol leridano en este 2024. Mientras el Atlètic Lleida conseguía por fin el anhelado ascenso a la Tercera RFEF, el AEM femenino quedaba apeado del play off de ascenso a la Liga F y el Lleida CF se quedaba a las puertas de subir a la Primera RFEF.

Amargo fue el final de temporada para el equipo del Recasens, que después de una profunda renovación en la plantilla, completó una gran fase regular, logrando el billete para luchar por un ascenso que parecía una utopía. Las jugadoras que dirige Rubén López se cruzaron en semifinales del play off con el Espanyol, que acabaría ganando los dos partidos de la eliminatoria para jugar la final ante el Osasuna y recuperar la máxima categoría tres años después.

Los jugadores del Atlètic Lleida festejando el ascenso.

El AEM se tomó cumplida venganza meses después, dejando fuera al equipo blanquiazul en dos torneos del KO. Por un lado, la Copa de la Reina, en la que el conjunto leridano hizo historia alcanzando por primera vez la tercera ronda de la competición, donde caería posteriormente ante el Villarreal, y después en la Copa Catalunya, torneo en el que disputará la final el año que viene contra el todopoderoso FC Barcelona.

La misma suerte corrió en Liga el Lleida CF, que se quedó fuera de la carrera por el ascenso a la Primera RFEF a las primeras de cambio, después de perder los dos partidos de la eliminatoria de semifinales ante el Yeclano, el primero de ellos en el Camp d’Esports, que tuvo que ser suspendido en el tiempo añadido después de que el delegado del cuadro murciano recibiera el impacto de una botella lanzada desde la grada, una acción que supuso el cierre de dos partidos del coliseo leridano que cumplió en el inicio de esta temporada.

La nota positiva la puso el Atlètic Lleida, que consiguió el ascenso a la Tercera RFEF, categoría en la que se mantuvo con holgura el CFJ Mollerussa. También logró subir el Juneda, que tras batir en el play off al Alpicat juega este año por primera vez en su historia en la Primera Catalana, donde ha regresado el Balaguer tras ser campeón de Segunda.