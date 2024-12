'Debemos seguir mejorando'

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, lamentó los errores cometidos por su equipo, que acabaron condenándole a la derrota. Tras un primer parcial equilibrado, comentó que “hemos cometido faltas muy rápidas y a partir de ahí hemos bajado el nivel defensivo y ellos lo han aprovechado y nos han castigado muchísimo. Al final hemos podido maquillar algo el marcador”, dijo, para añadir: “en la primera parte nos han castigado mucho porque no hemos estado bien en el rebote defensivo y en la segunda, por las pérdidas de balón”.

Sobre los aspectos a mejorar, el técnico comentó que “creo mucho en el trabajo del día a día y pienso que estamos mejorando, aunque nos quedan muchas cosas por mejorar. Estamos mejorando en el rebote y en las pérdidas, pero tenemos que seguir haciéndolo. El equipo es competitivo, aunque para cumplir el objetivo de permanecer un año más en la categoría tenemos que ser mejores cada día”, añadió.

Reconoció que le había molestado el exceso de fallos en canastas fáciles. “Si queremos ganar estos partidos no podemos dar estos regalos. Hemos cometido muchos fallos. Son canastas fáciles que se tienen que anotar. No sé si es por falta de tensión, pero es como cuando se fallan dos tiros libres seguidos. Son cosas que no pueden pasar. Hay que estar más concentrados”.

Por su parte, el técnico del Valencia, Pedro Martínez, alabó el juego del Hiopos. “Tiene dos cosas muy buenas: una identidad en el juego, que es muy marcada y es positiva, y después la energía y la fuerza con la que juegan en casa, que es sensacional. Pero la Liga ACB da muchas vueltas y no hay que dar nada por hecho”, dijo sobre la permanencia del equipo.

Medio centenar de leridanos en la Fonteta

El Hiopos Lleida no estuvo solo en la Fonteta y alrededor de medio centenar de aficionados leridanos se citaron en el pabellón valenciano para apoyar al equipo de Gerard Encuentra. Una nueva muestra de que la afición nunca deja solo al equipo.

Quinto partido con 100 o más puntos en contra

El Hiopos Lleida encajó ayer por quinta vez en lo que va de temporada 100 o más puntos. En Vitoria recibió 100, en Zaragoza y Málaga 101, frente al Coruña en el Baris Nord 106 y ayer en Valencia 107, cinco duelos que acabaron todos ellos con derrota, si bien dos, Zaragoza y Coruña, tras una prórroga.

El Valencia certifica su billete para la Copa

Con su victoria de ayer ante el conjunto de Gerard Encuentra, el Valencia Basket se convirtió en el primer equipo que certifica su clasificación para la Copa del Rey, al margen del anfitrión, un Gran Canaria que ayer cayó derrotado ante un Joventut en racha (89-78).

