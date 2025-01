«Hay que educar a los niños contra el racismo»

¿Qué tal se está encontrando en Lleida, era lo que se esperaba?

Bien, al final esperas tener algo más de oportunidades en los partidos y esto me ha ayudado a ganármelo. Lucho cada día para tener los minutos que quiero y que se vea con mi trabajo. Estoy contento de estar donde estoy, estoy contento de la gente que me rodea, del trabajo que estoy haciendo y de las oportunidades que me están dando.

¿Por qué eligió Lleida?, ¿no era una opción de riesgo al ser un recién ascendido?

No es fácil ir a un equipo nuevo, pero yo ya había jugado aquí en Lleida, muchas veces con el Barça en categorías inferiores. También me habían hablado muy bien de Gerard Encuentra, al que yo no conocía y las cosas son tal como me dijeron. Fue un poco por muchas cosas, también está cerca de casa y conocía a Joaquín Prado, que ha sido entrenador mío en la selección. Todo ayudó a elegir Lleida.

¿El ambiente que se crea en el Barris Nord es realmente especial?

Sí, mucho. Lleida es un club más pequeño que de dónde yo vengo, del Barça. Y estos clubes pequeños son una familia. Como Granada, donde estuve jugando y la gente es como familia. Al final están siempre ahí, te paran por la calle y, en cambio, en un equipo mayor, como puede ser el Barça, no te notas tan acogido por la gente. Los clubs como Lleida son familia y eso me gusta mucho.

¿Se encuentra cómodo en la ciudad?

Sí, bastante bien. Mucha niebla, pero bueno (risas). Estoy contento. Con Rafa (Villar) hacemos algunas cosas más al conocernos de antes. La ciudad me gusta mucho, estoy cómodo.

Los cuatro jugadores estatales han coincidido en el Barça… ¿Eso facilita el trabajo en la pista?

Sí, cuando vienes de equipos grandes donde te han enseñado muchas cosas que te servirán para tu futuro, todo ayuda. Lo que hemos entrenado en el Barça nos servirá para ponerlo aquí en práctica, junto con lo que nos enseñan aquí también.

Obviamente el objetivo es la permanencia..

Yo estoy convencido de que nos quedaremos en la ACB, que no bajaremos. Estamos haciendo todo lo posible para que así sea. Y con el entrenador y todos juntos, yendo todos a una, estoy seguro de que nos vamos a quedar.

Usted es un deportista que ha levantado la voz contra el racismo. ¿Lo ha sufrido?

Sí, lo he sufrido. Siempre hay microrracismos o cosas más grandes. A mí ya no me afecta lo que me pase en este sentido. Microrracismos puede ser cuando vas caminando por la calle y que la gente te mire diferente, y estas cosas se notan, porque vas con tu colega o vas con una chica y no te ocurren estas cosas. Sí, lo he sufrido, pero ya me da igual, no pasa nada. Las cosas van así y obviamente no quiero que pase, pero tampoco me voy a enfadar con nadie. Yo soy una persona tranquila y no me gusta meterme en follones.

Si hay racismo en el deporte es porque la sociedad es racista..

Sí. El baloncesto es uno de los deportes en que más chicos negros hay en todo el mundo y siguen pasando casos de racismo. Pasa más en el fútbol, creo, pero sí, creo que es algo que siempre ocurrirá, que no se irá. Cada uno debe llevarlo lo mejor que sepa y ya está.

Hay jugadores de color en todos los equipos y sorprende que alguien insulte a un rival, cuando en su equipo también hay..

Totalmente. Es absurdo. Yo creo que el hecho de que digas negro a alguien no lo veo como un insulto, es el color de la piel de esa persona.. es negro y no hay más. Su piel es de un color diferente. Pero esta gente utiliza palabras como mono, con gestos despectivas… a mí me han dicho mono, me han dicho cosas así, y yo me he reído de ellos, me he reído y he seguido haciendo lo que estaba haciendo, que era jugar al baloncesto. Da igual lo que me diga una persona. Es lo que te digo, siempre pasará, seguirá pasando. Lo que hay que hacer es concienciar y educar a los niños pequeños de que estas cosas no son buenas y no deben hacerse. Y hay que insistir siempre en esta concienciación.

Cada vez hay más voces de deportistas que levantáis la voz contra el racismo, como Ana Peleteiro, Vinícius o tú.. ¿Esto ayudará a que desaparezca?.

Pues no lo sé, creo que puede ser un arma de doble filo. Sí que puede ayudar pero también puede incitar aún más a determinada gente. Es como que dirán, ¿le duele esto?, pues aún se lo voy a decir más. Depende de cómo lo hables. A mí, si me preguntan si me duele, digo que no me duele. Me da igual que me digan algo. Pero, por ejemplo, a Vinícius se le nota que a él sí le duele. Entonces es eso, se lo dicen para hacerle daño.