El Dakar arranca con 3 leridanos

El Dakar 2025, que cumple su edición número 47, arranca hoy en Bisha, Arabia Saudí, con tres pilotos leridanos entre los 439 vehículos que toman parte en esta mítica carrera. El que cuenta con más experiencia es el piloto de Oliana Isidre Esteve, que lo disputa por vigésima ocasión, diez de ellas en moto y que, con su copiloto Txema Villalobos compite con un Toyota Hilux T1+. Jordi Esteve afronta la carrera por octava vez a los mandos de un camión, un DAF, aunque el leridano ya lo había disputado en otras tres ocasiones en la categoría de motos. También participa, por segunda vez consecutiva, el piloto de Lleida Eduard Pons, que junto con su copiloto Jaume Betriu, de Coll de Nargó, llegan como Campeones del Mundo FIA de Bajas, en la categoría Challenger. Participan al volante de un Taurus T3 Max, formando parte de la estructura Nasser Racing, del cinco veces ganador de la prueba, el catarí Nasser Al-Attiyah.

Pero la participación de Eduard Pons ha estado en el aire hasta última hora. En declaraciones a SEGRE explicaba ayer que “he estado tres días KO. Salí el 29 de Lleida para llegar pronto a Arabia Saudí y poder hacer un doble o triple test del vehículo, pero desafortunadamente el día 29, solo salir de casa ya empecé a encontrarme mal. He sufrido una gripe importante que me ha tenido con fiebre y me ha impedido hacer los tests previstos. Hoy –por ayer– es el primer día que estoy en condiciones, pero por momentos hemos visto peligrar el Dakar”.

Añadió que “hemos podido hacer un test para validar todas las novedades de este vehículo, que es nuevo. Ayer el equipo, Jaume Betriu y Cándido Carrera pudieron hacerle unos kilómetros por carretera para ver si había alguna deficiencia y hoy sí, hemos podido hacer 170 kilómetros más y el coche está en perfectas condiciones”. “Espero estar con fuerza y energía este viernes para poder afrontar esta etapa prólogo y, sobre todo, intentar recuperar el máximo de fuerza para la primera etapa de verdad, la del sábado”.

Isidre Esteve, por su parte, que viajó a Arabia el martes día 31, explicó que “la carrera nos la planteamos en dos partes, intentar llegar bien posicionados a la jornada de descanso y afrontar la segunda parte de la carrera, que tiene mucha más arena y con los tres días finales en el Empty Quarter (Desierto de Rub al-Jali). Estamos muy tranquilos y con sensaciones muy positivas”. Sobre su vigésima participación dijo que “mi motivación por correr sigue intacta desde el día que empecé”.

Carlos Sainz yRicky Brabec defienden título en coches y motos

El madrileño Carlos Sainz (Ford M-Sport), en coches, y el estadounidense Ricky Brabec (Honda), en motos, defienden desde hoy sus títulos en la 47 edición del Rally Dakar, que comienza en Bisha y acabará en Shubaytah, Arabia Saudí, el próximo día 17. Este desafío consta de casi 8.000 kilómetros, de los cuales 5.115 corresponden a especiales, con la participación de 439 vehículos entre todas las categorías.La etapa prólogo de hoy, con salida y llegada en la ciudad Bisha, incluye 29 kilómetros cronometrados de los 79 que componen esta jornada inicial del Dakar.