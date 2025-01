Problemas para Eduard Pons

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Suerte dispar para los tres pilotos leridanos que participan en el Dakar 2025. Eduard Pons tuvo ayer serios problemas mecánicos en la primera parte de la crono de 48 horas. Una avería en los frenos le obligó a parar en el campamento B de la especial, al que llegó con apuros, en espera de la llegada de la asistencia y ver si puede proseguir hoy con la competición. Isidre Esteve, por su parte, muy mejorado del proceso gripal que le afectó el sábado, pudo pilotar a buen ritmo y llegar al cuarto vivac, situado en el kilómetro 608, con 359 todavía por delante. Y en camiones, Jordi Esteve no tomó ayer la salida, después de que en la etapa del sábado sufriera la rotura de un manguito y la pérdida de una rueda. “Queremos aprovechar esta doble jornada del domingo y el lunes para reparar el camión y reincorporarnos a la carrera el martes”, explicaba a SEGRE el piloto leridano.

En coches, Carlos Sainz, vigente campeón del rally más exigente del mundo, sufrió el vuelco de su coche en una duna cuando había completado la mitad de los 600 kilómetros de esta primera jornada maratoniana. El madrileño y Lucas Cruz necesitaron ayuda para colocar su Ford del derecho y después no dudaron en arrancar piezas y carrocería para poder rodar. Con medio coche, el cuatro veces campeón del Dakar retomó la ruta por el desierto en Bisha pero al final perdió cerca de una hora con un Yazeed Al Rajhi, líder provisional en espera de que concluya hoy la etapa.

En motos, el australiano Daniel Sanders, con KTM, terminó la jornada líder, al marcar un tiempo de 7:47:00, 40 segundos menos que el estadounidense Ricky Brabec (Honda), defensor del título, y 3:51 sobre el botsuano Ross Branch (Hero), vigente campeón del mundo.

Eduard Pons, con su copiloto Jaume Betriu, iniciaron la crono con muy buen ritmo, pero sufrieron primero un fallo en el electroventilador, que provocó un sobrecalentamiento del motor, lo que los obligó a parar para reparar la avería, lo que les hizo perder mucho tiempo. Lograron seguir adelante, pero empezaron a sufrir entonces problemas en los frenos de su Taurus T3 Max, por lo que tuvieron que bajar el ritmo hasta llegar al campamento B, situado en el kilómetro 521 de los 967 de que consta la etapa y la segunda zona de descanso de las seis habilitadas por la organización. Pons estaba en el puesto 21 de su categoría Challenger y el 15 de la general provisional.

Isidre Esteve se mostraba satisfecho al término de la jornada, ya que su Toyota Hilux, con el que partió desde el puesto 69, adelantó más de 40 posiciones y figuraba el 34 de la clasificación provisional. “Me encuentro un poco mejor, me estoy recuperando. Hemos podido llegar al kilómetro 600 de la crono de 48 horas, lo cual está muy bien. Estoy contento con el ritmo, he podido rodar más como a mí me gusta. El coche va muy bien y el equipo está trabajando estupendamente”, explicaba el de Oliana, que participa en el Dakar por vigésima ocasión.

“Salíamos muy atrás y los primeros 80 kilómetros hemos tenido mucho polvo. No podíamos correr, pero hemos empezado a adelantar gente y, hacia el kilómetro 100, ya hemos podido rodar bien y rápido. Tengo mucha confianza en encontrarme bien y poder pilotar como me gusta. Seguro que así podré correr mucho más, con un ritmo cada vez más alto”, añadió.

Laia Sanz: “Irse a casa el primer día y de esta manera, duele más”

Laia Sanz no podrá cumplir el sueño de finalizar el Dakar por 15 ocasión consecutiva. Aunque intentó reparar el vehículo, tras el accidente que sufrió en la jornada del sábado, finalmente ha tenido que abandonar porque la reparación no podía garantizar la seguridad de los ocupantes y la FIA no le autorizó continuar. “Lo que he hecho hasta ahora en estos 14 Dakars ha sido muy bestia. Lo valoro mucho. Seguramente tocaba irse a casa por estadística, pero que sea el primer día y de esta manera, duele más”, explicaba ayer en una comparecencia ante los medios de comunicación.