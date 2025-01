El Hiopos Lleida da de alta la ficha de Hamilton en la ACB

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Johnny Hamilton ya está en condiciones de debutar con el Hiopos Lleida dos meses y medio después de que se anunciara su fichaje. La ficha del pívot de Trinidad y Tobago, de 30 años y 2,13 metros de altura, ya está dada de alta en la ACB y este domingo podría jugar sus primeros minutos con la camiseta leridana en la pista del UCAM Murcia si Gerard Encuentra lo estima oportuno.

El club anunció el fichaje de Hamilton el 14 de octubre pasado a pesar de que el jugador arrastraba una fisura en la muñeca derecha, lesión que fue evaluada minuciosamente por los servicios médicos de la entidad. Desde entonces ha formado parte de la disciplina del Hiopos pero sin tener contrato, que solo se activaría cuando estuviera en condiciones físicas de jugar. Durante semanas se entrenó al margen del equipo y desde principios de diciembre, una vez recuperado el tono físico, está trabajando con el grupo, pendiente de un debut que podría llegar este domingo en la pista del Murcia (12.30).

La ficha de Hamilton se activó a mediados de la semana pasada y durante unos minutos su foto apareció por error en el roster oficial del Hiopos Lleida, a pesar de no haber sido convocado aún por Encuentra. El pívot trinitense podría aportar cualidades que actualmente necesita el equipo, como ha quedado patente en los últimos partidos, como son el rebote defensivo y la intimidación, además de sus facultades para jugar por encima del aro.

La nueva situación de Johnny Hamilton obligará a Gerard Encuentra a descartar a un jugador en cada partido, ya que solo se pueden inscribir a doce en el acta y actualmente cuenta con una plantilla de 13, aunque los únicos que de momento son intocables son los cuatro cupos nacionales (Villar, Oriola, Paulí y Caicedo), ya que es la cifra mínima que cada equipo debe tener en cada encuentro.

No obstante, para el duelo de este fin de semana en Murcia el descarte podría ser obligado por una lesión, ya que Kenny Hasbrouk no se entrenó ayer con el grupo por unas molestias musculares en un gemelo. El escolta estadounidense, que se lesionó en la última jugada del partido del pasado sábado frente al Girona, está pendiente de pruebas, aunque es seria duda.

Por otra parte, el club anunció ayer que Coca-Cola seguirá apoyando al Hiopos Lleida con la presencia de la marca y de sus productos en el Barris Nord.

El Barça perdió ayer por 91-90 en su visita a la pista del Bàsquet Girona, con canasta ganadora de Ike Iroegbu a 1.7 segundos del final, en un partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga Endesa, aplazado en su día por la coincidencia de citas con la Euroliga y que deja a los de Joan Peñarroya fuera provisionalmente de los puestos de Copa del Rey.

Los azulgrana, que no tomaron el mando del marcador hasta el tercer cuarto, ganaban por diez puntos (75-85) a casi tres minutos y medio de la conclusión, pero los errores, una antideportiva absurda de Parker y el acierto de Iroegbu acabó por completar la remontada de un Girona que encadena la segunda victoria y ya suma cuatro, empatando con Granada y Coruña y a solo una del Hiopos Lleida.

El leridano Lluís Biosca se cuelga otro oro con Catalunya

El técnico leridano Lluís Biosca conquistó ayer el oro dirigiendo a la selección cadete femenina de Catalunya, su undécima medalla en el Campeonato de España de selecciones autonómicas. El combinado catalán se impuso en la final al de Madrid por 74-67, en un partido muy igualado que no se decidió hasta los minutos finales. “El talento lo teníamos, pero hemos conseguido ser un bloque muy sólido y la defensa nos ha acabado dando la victoria”, señaló Biosca poco después de acabar el partido. El técnico de Lleida, que colabora actualmente con el Segle XXI, pone así el broche de oro a una trayectoria de once años al frente de la selección catalana, en la que siempre ha disputado la final del Estatal, logrando seis oros y cinco platas. “Nunca me lo imaginé cuando empecé a entrenar, es una gran satisfacción”, señaló.No tuvo tanta suerte el también leridano Sergi Llurba, que al frente del infantil femenino perdió el bronce ante Andalucía (54-59), mientras que Biel Brugal, jugador del Força Lleida, acabó quinto con la selección infantil de Catalunya.