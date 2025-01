El Lleida ficha al ariete Sergio Buenacasa

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida anunció ayer la incorporación del delantero centro aragonés Sergio Buenacasa Alba como segundo refuerzo del mercado de invierno. El futbolista, de 30 años y 1,82 metros de altura, llega procedente del Terrassa FC para aportar gol y experiencia a la delantera del equipo leridano en su lucha para conseguir los objetivos de la temporada.

Nacido en Zaragoza en 1994, Buenacasa se formó en las canteras del Real Zaragoza y del FC Barcelona antes de empezar su trayectoria como profesional. A lo largo de su carrera, el nuevo jugador del Lleida CF ha vestido las camisetas de clubes como el CD Teruel, el CF La Nucía, el Hércules CF, el RCD Mallorca, el Málaga CF o el Barakaldo CF, entre otros, acumulando experiencia en Segunda B y Tercera División.

La carrera de Sergio Buenacasa ha estado condicionada sobre todo por el gran cartel que se le puso al jugador en su etapa de formación. En su etapa de cadete y juvenil, el atacante brilló con luz propia en La Masia, lo que lo elevó a la categoría de promesa internacional. La Juventus lo fichó con la idea de prolongar su crecimiento, pero no consiguió mantener el nivel goleador. Eso le hizo regresar a España y comenzar un nuevo progreso desde cero, pasando por el filial del Zaragoza, con debut en el primer equipo incluido, y por el Barakaldo.

Por otra parte, el Lleida presentó ayer a Dylan Iglesias, que llega al Camp d’Esports procedente del Fabril gallego, el equipo filial del Deportivo, al que llegó el pasado verano desde el Alzira. El nuevo jugador azul, un extremo zurdo de 21 años y que por tanto ocupa plaza de sub-23, dijo que “conozco al míster (Marc Garcia) y él me dijo que quería que estuviera aquí y no me lo pensé demasiado. Quiero volver a jugar y tener continuidad y además, en un proyecto grande como el del Lleida”.

Durante la presentación de Dylan, el director deportivo del Lleida, Raúl Fuster, explicó que la voluntad ahora del club es encontrar a un portero sub-23, después de la salida de Dani Parra.