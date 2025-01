Flick admite el impacto del caso Olmo: “Claro que nos va a afectar”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Hansi Flick reconoció ayer que la situación que atraviesan Dani Olmo y Pau Víctor, sin licencia por ahora para poder jugar, “claro que va a afectar” al equipo, si bien confió en que contribuya a que le haga ser “más equipo”. El técnico alemán confesó que “no es fácil” para la plantilla que ambos jugadores no puedan ser inscritos. “Lo único que podemos hacer ahora es esperar. Es la situación que tenemos. Siempre es bueno tenerles a todos. Ambos son jugadores excelentes, Olmo puede cambiar cualquier partido pero lo tenemos que aceptar. También es una manera de que el equipo esté más junto y unido”, comentó.

El alemán, lejos de evitar la pregunta sobre las palabras de Raphinha en las que el brasileño confesó que se lo pensaría dos veces en fichar por el Barça tras el ‘caso Olmo-Pau Víctor’, cerró filas con el club y dio muestras una vez más de lealtad a la gestión de Laporta y su junta en estos momentos delicados. “No lo sé, lo que puedo decir es que yo tengo la seguridad de que cuando yo estaba en esta situación, yo conozco el club y sé perfectamente lo que está pasando, lo inmenso que es este club y la gente que está a tu alrededor, yo creo que firmaría sí o sí. Es algo fenomenal, poder trabajar con gente así. Esto es fácil para mí”, espetó un Flick completamente convencido del proyecto azulgrana.

El técnico alemán aseguró que el canterano está recuperado de la lesión pero no confirmó si jugará

Flick confirmó que el extremo Lamine Yamal está a su disposición para volver a jugar tras la lesión de tobillo sufrida el pasado 15 de diciembre ante el Leganés, aunque no confirmó si formará parte del once inicial o no. “Ha entrenado tres o cuatro veces con nosotros. Puede ser que juegue o que no, pero está listo”, remarcó el técnico alemán, que destacó que “si ganamos títulos será muy importante para nosotros. Estamos listos para demostrar que estamos bien”, repitió.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) concederá la cautelarísima al Barcelona para inscribir, al menos de momento, a Dani Olmo y Pau Víctor, según la SER. Esto significa que, una vez el CSD haga oficial su decisión, ambos futbolistas volverán a ser inscritos en LaLiga y estarán a disposición de Hansi Flick. Sin embargo, a consultas de varios medios, el CSD dijo que aún no ha tomado ninguna decisión firme, mientras que el club azulgrana apuntó no haber recibido ninguna notificación oficial aún pero que había optimismo. Este dictamen no permitiría que Olmo y Víctor participen en el partido de hoy contra el Athletic en la Supercopa (20.00, Movistar Plus+), que se celebra en Arabia, porque difícilmente llegaría a tiempo.

A pesar de ello, según informó el programa ‘El Larguero’, no se descarta que puedan jugar en la final del torneo si el Barça logra clasificarse. Es importante destacar que esta medida cautelar no implica una autorización definitiva para que los jugadores disputen lo que resta de la temporada.

Por ahora, el CSD ha considerado que las alegaciones presentadas por el FC Barcelona tienen una base jurídica sólida. El club presentó ayer un informe de 52 páginas y más de 60 documentos que el organismo evaluará en detalle. Los servicios jurídicos del CSD tienen hasta tres meses para emitir un dictamen final. Mientras tanto, Dani Olmo y Pau Víctor podrán volver a jugar con normalidad al quedar reactivadas sus licencias.

Cabe recordar que el pasado sábado 4 de enero, la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación LaLiga-RFEF (Real Federación Española de Fútbol), rechazó la petición del club de reinscribir a Olmo y Víctor, después de que LaLiga los borrara de la competición el 1 de enero y ya no pudieran ser alineados en el partido de la Copa del Rey en Barbastro.

La normativa no permite que un club inscriba a un jugador que ha causado baja en una misma temporada, pero la RFEF hizo un informe jurídico admitiendo que la normativa podría no ajustarse al caso de los dos futbolistas azulgranas. De hecho estarían revisando ya el reglamento y es posible que haya cambios en el futuro. Este informe fue esgrimido por el Barça como uno de los grandes argumentos en el recurso ante el CSD para lograr la cautelarísima y que puedan jugar.

“Ahora me lo pensaría si venir o no al Barça”

El brasileño Raphinha aseguró ayer que si él estuviera en otro club y el Barça quisiera ficharlo se pensaría si sería “lo mejor” teniendo en cuenta la situación que están viviendo Dani Olmo y Pau Víctor. “Si estuviera en otro club me pensaría si lo mejor sería venir al Barça. Cuando vine sabía que, por la situación del club, había un porcentaje de opciones de no poder jugar con esta camiseta, pero esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada”, añadió.

Frenan la moción de censura contra Laporta

La moción de censura contra Joan Laporta que tenía previsto activar el exprecandidato Jordi Farré quedó paralizada. Un día después de anunciar que activaría el mismo proceso que en 2020 tumbó a Josep Maria Bartomeu, Farré no se presentó ayer a las 9.30 horas en las oficinas del Camp Nou, ya que el socio que inicialmente respaldaba su postura, Marc Cornet, rectificó su decisión inicial.