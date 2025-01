Eduard Pons roza el podio

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El piloto de Lleida Eduard Pons y su copiloto Jaume Betriu finalizaron la cuarta etapa en séptimo lugar, su mejor resultado parcial desde que empezó la edición 2025 del Dakar, en una jornada en la que dos pinchazos les privaron de luchar por el podio. El Pons Rallysport gana una posición en la general de su clase y ya es noveno en la categoría Challenger el primer día que el Taurus T3 Max, el piloto y el copiloto rinden mecánica y físicamente a la perfección. En la clasificación absoluta acabaron en el puesto 43 y ocupan esa miama posición en la general.

Por su parte, el piloto del Repsol Toyota Rally Team, Isidre Esteve, firmó su mejor etapa en el Dakar 2025 hasta ahora y finalizó en el top 20 absoluto y de la categoría Ultimate, a pesar de correr infiltrado por una afección en el estómago. El de Oliana y su copiloto Txema Villalobos volvían a salir retrasados en el orden de salida, pero esta vez pudieron desplegar su ritmo sin pinchazos ni problemas. En su categoría ocupan el puesto 33 y, en la general, el 54.

El saudí Al Rajhi, de Toyota, se impuso en la cuarta etapa en coches (categoría ultimate), disputada ayer entre Al Henakiyah y Alula, de 415 kilómetros, en la que el sudafricano Henk Lategan mantiene el liderato y el catarí Nasser Al-Attiyah, cinco veces campeón de la competición, perdió 33:27 tras la rotura de la suspensión trasera.

En motos, el australiano Daniel Sanders (KTM), ganador del prólogo y de las dos primeras carreras, volvió a imponerse en la cuarta etapa de la 47 edición del Rally Dakar en motos (rallyGP) y sigue como líder tras recibir el ‘regalo’ del español Tosha Schareina (Honda), que se coloca segundo en la general y que decidió perder tiempo para no llevarse la victoria y tener que abrir pista hoy.

Tras la jornada, Eduard Pons dijo que “ha sido un día duro, con momentos de muy buen ritmo, pero los pinchazos nos han condicionado y nos han dejado con la sensación de que podíamos haber estado más arriba. Aun así, el coche ha respondido bien, lo que nos permite ser optimistas” y añadió que “ha sido el primer día en que el motor ha dado todo su rendimiento. El equipo encontró el problema y pudo arreglarlo, lo que nos ha permitido rodar con más confianza. Además, Jaume y yo ya nos encontramos bien físicamente”.

Isidre Esteve dijo que “estoy muy contento de la etapa que nos ha salido. Me he encontrado bien y, a partir del kilómetro 90, hemos podido dar gas hasta el final. Antes de salir, he ido a ver a los médicos de la organización y me han pinchado, y en la especial me he encontrado bien. Los medicamentos para la gripe me habían afectado al estómago”.