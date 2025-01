El Lleida empezará la segunda vuelta casi al 100%

Les vacaciones de Navidad han servido para que el Lleida CF deje la enfermería prácticamente vacía de cara al retorno a la competición de este domingo (12.00), que coincide con el inicio de la segunda vuelta recibiendo la SD Ibiza. Así lo confirmó el técnico azul, Marc Garcia, que ha explicado que puede contar con Campins, Juanan, Operé y Adri Gené, que se marcharon al parón lesionados o con molestias. Además, añadió que "incluso Mario Domingo podría llegar, porque todavía no tiene el alta médica, pero hoy ya ha entrenado".

A más de para recuperar efectivos, el entrenador declaró que "el parón de competición ha ido muy bien para recargar pilas y desconectar". "Todo el mundo ha vuelto muy bien y ha sido una muy buena semana", apuntó el técnico, que también se mostró muy satisfecho con las dos nuevas incorporaciones, Dylan Iglesias y Sergio Buenacasa, que también podrían debutar el domingo.

Con mucho mercado de invierno todavía por delante, el entrenador sólo aseguró que "tiene que llegar un portero, porque lo más normal es tener tres" y dejó claro que "no nos cerramos ninguna puerta por si el mercado ofrece alguna buena oportunidad". Caso aparte es el de Neyder Lozano, quien sigue recuperándose de su larga lesión a la espera de si se le hace una ficha o no para la segunda parte de la temporada. Sobre el colombiano, Marc Garcia dijo que "todavía no puede entrenar con el grupo y su forma es lo que tiene que ir marcando qué evolución hacemos con él".

Sobre el partido del domingo, que el conjunto azul afronta instalado en la quinta posición, el técnico aseguró que "me gustaría darle continuidad a lo que hicimos la última jornada, contra el Andratx (3-0), sobre todo a nivel anímico, a la hora de ser un equipo que quiere dominar y no tiene miedo de tener la pelota". Sin embargo, avisó de que "será un partido diferente, porque el Andratx te regala la pelota, mientras que el Ibiza seguro que intentará tener la posesión. Nuestro trabajo será intentar dominar con la pelota y tenerla para hacer daño al rival".