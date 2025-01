Hamilton por fin debutará

Publicado por Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Cara y cruz para Gerard Encuentra de cara al partido de mañana en la pista del UCAM Murcia. El técnico del Hiopos Lleida podrá contar por fin con Johnny Hamilton dos meses y medio después de anunciarse su fichaje, pero perderá durante dos o tres semanas a Kenny Hasbrouck por una rotura de fibras de grado 2 en el sóleo de la pierna izquierda que sufrió en el partido ante el Girona.

El club, que la semana pasada presentó en la ACB toda la documentación que faltaba para que Hamilton pudiera ser activado en cualquier momento, anunció ayer al mediodía que la ficha del trinitense ya estaba activa, aunque su foto aún no aparecía en el roster del equipo en la web oficial de la Liga. Este anuncio, como explicó horas antes el propio Gerard Encuentra en rueda de prensa, no se hizo hasta acabar la sesión de entrenamiento de ayer por si Hamilton se lesionaba. “El club no ha hecho aún el comunicado porque aún tenemos algún entrenamiento y esperemos que no pase nada, que no tenga ninguna lesión, y por eso no se ha dicho nada ni se le ha activado la licencia para no gastar una ficha. La idea es que si todo va bien al acabar el entrenamiento, se le active y pueda jugar en Murcia. Si pasara alguna cosa, cosa que no queremos, no activaríamos esta ficha”, dijo el técnico leridano antes de que se incluyera a Hamilton, que lucirá el dorsal 7, en la convocatoria para viajar hoy a Murcia.

“Nos puede aportar más presencia física en el juego interior, que también es algo que necesitamos” “Somos el equipo que menos rebotea defensivamente, y esto nos impide poder correr”

Encuentra reconoció que “aún le falta ritmo de competición y acabar de ponerse en forma, pero aprovechando la lesión de Kenny creemos que es un buen momento para que entre”, y cree que el “nuevo” fichaje puede aportar “más presencia física en el juego interior, que también es algo que necesitamos. Johnny es un jugador muy grande, de 2,10, y cada día lo vemos mejor, conoce los sistemas, estamos trabajando defensas con él y nos puede dar un poco de versatilidad en defensa. Creemos que es un buen momento para que comience a entrar, y a ver si somos capaces de ir introduciéndolo y que él mismo dé pasos hacia adelante. Aún no hemos visto su mejor versión y creemos que puede estar mejor. Todavía tiene que perder algún kilo y ponerse más en forma. Está claro que le falta un poco de ritmo de competición, pero esto lo logrará compitiendo. Si tu solo entrenas al final pierdes un punto de motivación, y ahora con la lesión de Kenny entra en dinámica y creemos que es un buen momento para que entre”, señaló.

Sobre Hasbrouck, Encuentra reconoció que “el tiempo de baja irá marcado por la recuperación. Le han hecho un par de radiografías y las imágenes aún no son lo suficientemente nítidas como para determinar si estará un mes o dos semanas de baja. Iremos un poco día a día, aunque es seguro que está descartado para los partidos de Murcia y Gran Canaria”.

Gerard Encuentra reconoció ayer en rueda de prensa que la última derrota ante el Girona “fue dolorosa”, pero avisó que “no hay tiempo para lamentaciones, esto avanza y tenemos que continuar trabajando y creciendo. La sensación que he tenido es de que el equipo ha olvidado rápido lo sucedido y se ha puesto el mono de trabajo para centrarse en Murcia”, dijo.

El técnico tiene muy claro que su equipo debe mejorar en muchos aspectos, y enumeró los más importantes. “Lo comenté con ellos, hay tres o cuatro puntos muy claves, que no son del partido de Girona, sino que se vienen repitiendo en diferentes situaciones. Uno de ellos es que en las primeras partes siempre vamos por detrás en el marcador, siempre a remontar, y tenemos que intentar mejorarlo. Esto va de la energía en la puesta en escena, y no podemos ser un equipo que piense que ya nos pondremos, tenemos que salir puestos desde el minuto 1”, indicó Encuentra, que lamentó que “siempre llegamos a la media parte perdiendo, siempre por debajo, y tenemos que intentar conseguir desde el inicio que los dos primeros periodos sean más sólidos. También comentamos otros aspectos, como el rebote, las pérdidas de balón, los tiros libres.. Todo ello hace que al final no podamos encontrar el ritmo que queremos”. Tiró de más estadísticas y desveló que “somos el equipo que menos rebotea defensivamente, y esto nos impide poder correr; y el segundo que más tiros libres concede al rival. Esto quiere decir que siempre tenemos que sacar de fondo y así no podemos coger el ritmo de ataque que queremos, y esto nos está penalizando mucho. Son dos detalles que tenemos que corregir”.

Heurtel, al Coruña después de su fallido fichaje por el Barça

Thomas Heurtel volverá a competir en la ACB, aunque lo hará en un equipo más humilde de lo que el francés esperaba cuando la semana pasada se montó en un vuelo de Barcelona a China con la certeza de volver a vestir la camiseta del Barça. El club azulgrana, aduciendo una presión popular contraria a su regreso al Palau, dejó plantado al jugador galo, que ahora recala en el penúltimo clasificado de la ACB. Heurtel, de 35 años, ficha hasta final de temporada y contará con una cláusula de salida si algún conjunto de la Euroliga se interesa por su fichaje en cualquier momento.