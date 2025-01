El Barça busca en el Clásico el primer título de la era Flick

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Real Madrid y FC Barcelona viven hoy (20.00/Movistar+) el segundo Clásico de la temporada en la final de la Supercopa de España, que se disputa en Yeda (Arabia Saudí), encuentro que decide el primer título del año 2025 y que servirá para confirmar la mejoría de los blancos o como impulso contra el bajón reciente de los azulgranas, en un torneo rodeado por el ruido del ‘caso Dani Olmo’ y su cautelar para poder disputar el encuentro.

En este sentido, el técnico del Barça Hansi Flick confirmó que Dani Olmo “puede jugar” y que no tiene “ningún problema”. “Él está feliz por tener la oportunidad de jugar”, dijo. “Si hay mucho ruido fuera, tenemos que ser más fuertes. Para nosotros es una gran temporada. Es muy importante concentrarnos y no dejarnos llevar por las cosas que pasan fuera. Tenemos que estar juntos, ser fuertes en todos los partidos. Lo importante de mañana (hoy para el lector) es jugar como colectivo, defender todos juntos para intentar ganar esta final. No podemos comparar lo que pasó en el partido de antes con lo que va a pasar ahora”, prosiguió. También respondió a la pregunta de si volverá a arriesgar con la estrategia del fuera de juego como en el 0-4 del Bernabéu. “La manera de la que jugamos en el Bernabéu era nuestro estilo. No hay razón para jugar de una manera diferente”, expresó.

Sin embargo, el técnico alemán no confirmó si se decantará por Olmo o por Gavi en el once inicial, aunque lo dejó entrever. “Gavi hizo un gran partido contra el Athletic; tiene experiencia y confianza para poder hacerlo. Creo que va a jugar, pero todavía no estoy 100% seguro de quién va a jugar”, subrayó.

Por otra parte, Flick reconoció que era la “tercera vez” que alguno de sus jugadores llegaba tarde al entrenamiento y que por eso tuvo que tomar medidas, como la de relegar a Iñaki Peña al banquillo, y afirmó que es “bueno” que el delantero del Real Madrid Vinícius pueda jugar la final. “Nunca hablo sobre los que van a empezar. Szczesny hizo un buen partido e Iñaki tuvo una buena actuación en la primera parte de la temporada. Son profesionales y no hay problema. Puedes llegar antes, no hay problema”, declaró en rueda de prensa.

“La polémica se podría haber evitado”

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó ayer que la polémica que ha rodeado el caso de Dani Olmo y Pau Víctor “se podía haber evitado si se hubiera aplicado la normativa correctamente”, pero se felicitó de que la situación se haya resuelto y su club esté “satisfecho”. Laporta transmitió este mensaje en la recepción oficial ofrecida por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, a los clubes participantes en la Supercopa en un hotel de la ciudad saudí de Yeda, a la que no asistió el máximo mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez.

“Es un partido que no es previsible”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que si Dani Olmo disputa hoy la final de la Supercopa de España deberán “intentar quitarle un poco de la calidad que tiene” con un buen trabajo defensivo, y afirmó que tendrán que trabajar en el “equilibrio” del equipo para tener opciones. “Es un partido que no es previsible. Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer para reducir el riesgo, pero el resultado nadie lo puede predecir. Estoy convencido de que mañana vamos a actuar bien. No bien, muy bien. Pero esto no determina al 100% el resultado, para nada”, declaró.