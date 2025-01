Derrota, pero cabeza de serie

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Pons Lleida será cabeza de serie en la Copa del Rey que se jugará en Calafell los días 6, 7, 8 y 9 de marzo. Lo será al acabar la primera vuelta en la cuarta posición pese a perder ayer en Alcoi por 5-2 en un mal partido. La derrota del Igualada por 5-4 en la pista del Vilafranca le permite sellar esta plaza y, por tanto, eludirá en la primera ronda a Barcelona, Liceo y Reus. La derrota pone fin a una racha de nueve jornadas de Liga sin perder, once partidos si se añaden los dos de la primera ronda de la WSE Cup. El Pons Lleida no perdía desde el 19 de octubre, cuando cayó 9-4 en la pista del Barça.

El Pons Lleida mostró ayer en Alcoi una versión muy diferente a la solidez exhibida en las últimas semanas. Nunca estuvo cómodo en el partido y, pese a ser el segundo equipo que más goles marca –lleva 48, por los 69 del Barça–, ayer le costó mucho generar ocasiones claras. Además, tampoco estuvo fino en defensa y no supo jugar con el marcador en contra.

Y eso que la salida a pista no pareció mala. Nuno Paiva solo necesitó unos segundos para acercarse a la meta local y poner a prueba al meta Marc Grau. Nico Ojeda lo intentó pasado el primer minuto, pero el Alcoi ya dio el primer aviso con un remate al poste de Ferran Formatjé en el minuto 3. La réplica la dio “Tombita” Torres en el 5, pero en el 7 Joan Pascual marcó el 1-0 con un remate raso y escorado que superó a Martí Zapater.

El gol hizo daño al Pons Lleida y espoleó al Alcoi, sexto en la tabla y que con la victoria de ayer se sitúa quinto. El equipo alicantino se acercaba con peligro a la meta leridana y a los de Edu Amat les costaba generar ocasiones. Sergi Duch lo intentó en el 12 con un remate que paró el portero, pero en el 18, en una contra, Ferran Formatjé anotó el 2-0. Ser cabeza de serie empezaba a quedar en manos del Igualada. Pudo acortar distancias el Llista en el minuto 22 tras una tarjeta azul a Gonzalo Pérez, pero Nico Ojeda erró el lanzamiento de la falta directa y la primera parte acabó 2-0.

El Pons Lleida arrancó con más fuerza en la segunda parte y después de una buena ocasión de Nico Ojeda en el minuto 27, Jordi Badia sorprendió a Grau con un lanzamiento de media distancia que ponía el 2-1 (29’) y alimentaba las esperanzas leridanas. Pero al equipo de Edu Amat le seguía faltando fluidez en ataque.

Pablo del Río, en el minuto 42, marcó el 3-1 y, aunque de nuevo Jordi Badia marcó para poner el 3-2 en el minuto 43, el empate no llegaba aunque lo intentó Nico con un disparo alto en el 44.

Pero en la recta final del partido el Alcoi enterró las opciones leridanas. Dos goles de Gonzalo Pérez en los minutos 46 y 48 dejaban el marcador en un 5-2 que ya fue irremontable para los leridanos. El Alcoi incluso falló una falta directa en el 49 tras la décima falta visitante.

Ni el hecho de haber logrado llegar a la Copa como cabeza de serie podía ocultar la insatisfacción de Edu Amat al final del partido. “Obviamente no estamos contentos por el partido. Tenemos que seguir mejorando”, explicó. “Sí, somos cabezas de serie en la Copa, que era el objetivo y eso es algo a lo que le daremos más adelante el valor que tiene, pero sinceramente, nos marchamos tocados. No hemos sabido leer el partido cuando íbamos por detrás en el marcador y eso es preocupante”, añadió.

Señaló que “en defensa no hemos estado al nivel acostumbrado. Si cuando no estamos tan acertados delante, se junta que tampoco estamos bien atrás, nos puede pasar esto”. Después de haber encadenado nueve jornadas sin perder, Edu Amat explicó que “sabíamos que la derrota tenía que llegar un día u otro, esto es deporte, pero me sabe muy mal que haya llegado así. Nos ha costado mucho en ataque y no hemos sido sólidos atrás”, insistió.

Comentó también que “tampoco es que ellos hayan tenido muchas ocasiones, pero las han sabido aprovechar y, además, han marcado en momentos clave. Tenemos que pensar en lo que ha pasado en esta derrota, pero desde ya, empezar a prepararnos para la segunda vuelta”.

Hizo también una valoración positiva de la primera parte de la Liga. “Hemos acabado cuartos, con 22 puntos y tenemos que seguir creciendo como equipo. Nos vienen ahora partidos a cara o cruz”, concluyó.