El AEM regresa con fuerza

El AEM regresó ayer a la competición tras el parón navideño de casi un mes con una demostración de fuerza ante el Balears, un rival que llegaba al Recasens a dos puntos de las leridanas y que no tuvo ninguna opción de sumar ante un conjunto leridano que solventó el duelo por la vía rápida (3-1). Con dos goles rápidos de María Lara y Noe Fernández pasado el ecuador del primer tiempo y otro de Gestera nada más arrancar la segunda mitad, el AEM sentenció el partido con casi toda una parte por delante y se mantiene quinto, en play off, aunque empatado a puntos con el cuarto, el Barça B, y a solo dos puntos del Logroño, tercero y próximo rival del AEM. La distancia respecto a los equipos fuera del play off también aumenta de uno a dos puntos, ahora respecto al Cacereño, que es octavo con 20 por los 22 del AEM, mientras que el Balears queda a cinco, undécimo.

Aún sin con los dos fichajes, Marilén Delgado y Ari Quintana –porque no tenían la ficha activada–, Rubén López dio continuidad al once que ganó en Huelva antes del parón, con la única novedad de Evelyn. El AEM tenía claro que la mejor manera de crear peligro era presionando la salida balón del rival, que arriesga mucho en esta faceta y que casi ni se acercó al área aemista en el primer tiempo. Pese a ello, tuvo la primera oportunidad, en un zapatazo de Mabel desde casi el centro del campo que rozó el larguero.

En el bando leridano, quien más peligro creó en el tramo inicial fue Palacios, que tuvo la primera ocasión en el minuto 3 con un cabezazo y anotó un gol anulado por fuera de juego en el 15 en dos jugadas de estrategia. Sin embargo, la más clara del tramo inicial en el AEM fue para Noe Fernández, que en un córner raso aprovechó el primer disparo de Loba para rematar por encima de la portería.

Pero a la tercera fue a la vencida para las leridanas. En otro córner, en el minuto 25, la visitante Rojas despejó en el primer palo y María Lara enganchó el rechace de primeras con una volea mucho más precisa que potente que significó el 1-0.

El conjunto leridano olió sangre y, solo cuatro minutos después, Noe Fernández robó un balón a Rojas en la frontal del área rival, superó la salida de la portera con un solo toque y anotó el 2-0 a placer para alargar su espléndido estado de forma, ya que pese a ser mediocentro encadena tres partidos marcando y es la máxima goleadora del equipo, con cinco tantos.

El AEM tuvo opciones para sentenciar antes del descanso, especialmente en tres ocasiones genadas por Gestera, una definida alta por Evelyn, otra en la que no acertó al dar el pase de la muerte y en un último remate de la cántabra que fue directo a las manos de Blanca.

No obstante, Gestera encontró el acierto justo después del descanso, cuando remató un centro de Loba en el primer palo y estableció el 3-0 que sentenciaba el partido y significó su estreno como goleadora en Liga.

Con la ventaja y casi una parte por delante en la que podían pasar demasiadas cosas para los intereses aemistas, el conjunto leridano bajó una marcha en la presión y tuvo que resistir ante un Balears con las líneas muy adelantadas. Aunque Abril y Noe Fernández pudieron ampliar la renta al contragolpe, el Balears recortó distancias a través de Rocío en el minuto 75 (3-1). El equipo balear encerró a las leridanas, pero no culminaba sus ocasiones ante una Laura Martí muy segura, especialmente en córners y faltas laterales, una de las mejores armas del rival. Los minutos fueron pasando y en el añadido hubo incluso una tangana que enturbió un final de partido muy positivo para el AEM, que regresa a la competición con victoria y además le gana el ‘average’ al Balears, ya que en la primera vuelta perdió por 1-0 en Palma.

El técnico del AEM, Rubén López, aseguró que “es muy positivo volver a la competición con una victoria”, más aún en un partido que calificó como “clave”. “Nos medíamos a un rival directo, que ahora se queda a cinco puntos, además le ganamos el ‘average’ y después de los resultados de ayer tenemos cierto margen”, añadió el entrenador, que reiteró la importancia de “empezar ganando y con buenas sensaciones”.

El entrenador explicó que “después de un parón es muy importante salir fuerte y, aunque creo que hemos empezado bien, a partir del minuto 10 nos hemos hecho con el partido”. Aunque dejó claro que “estoy contento con el rendimiento”, lamentó que “nos ha faltado claridad en tres cuartos de campo para sentenciar antes el partido”. De hecho, el entrenador asumió que “salimos del descanso sabiendo que el 2-0 es un resultado que se te puede complicar y después de marcar el 3-0, inconscientemente bajas un poco la intensidad, pero creo que, pese a su gol, nunca ha peligrado el resultado”. Por último, Rubén López destacó que “si queremos lograr nuestros objetivos, todo pasa por ser fuertes aquí en casa, sobre todo en defensa”.

Por su parte, Noe Fernández, le restó importancia a su buen momento goleador y aseguró que “lo importante es seguir sumando puntos, pero evidentemente estoy muy contenta de poder ayudar con goles”. Además, reconoció que “pudimos sentenciar mucho antes, pero es positivo regresar con un buen resultado”.