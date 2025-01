El Alpicat se queda sin premio

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Alpicat sigue sin ganar fuera de casa. Ayer, en la pista del Noia, perdió por 1-0 y repitió un guion que ya ha vivido en otros encuentros durante la primera vuelta que concluyó ayer. Hizo méritos como mínimo para empatar, incluso para llevarse la victoria y obligó a todo un histórico como el Noia a emplearse a fondo para ganar. Dos jugadores del Alpicat necesitaron puntos de sutura tras recibir sendos golpes en la cara en los últimos compases de la primera parte. Iago Vázquez se golpeó la barbilla contra la valla, mientras que Marc Vázquez recibió un golpe de stick en la cara que le provocó un corte en el labio, en una acción que el entrenador del Alpicat, Jordi “Sito” Expósito, no dudó en calificar de “agresión” (ver desglose).

El Noia quiso llevar el control del partido desde el pitido inicial, pero se encontró delante con un Alpicat luchador, como ha demostrado a lo largo de toda la primera vuelta, que no se lo puso nada fácil. El equipo barcelonés, allí donde no llegaba con la calidad de sus jugadores, buscaba el juego de contacto, forzando los límites del reglamento.

El equipo local llegaba con peligro, pero el Alpicat tenía uan vez más a un Xavi Bosch en estado de gracia y buscaba sus opciones con remates lejanos, como uno de David Ballestero a los cinco minutos de partido. Gabarró tuvo el gol en el minuto 6, pero de nuevo lo evitó el meta leridano y Ballestero, que estuvo muy activo, daba la réplica dos minutos más tarde.

Los minutos pasaban y el marcador no se movía, en un partido que no afectaba para nada a la clasificación para la Copa, ya que el Noia, octavo, tenía asegurada la plaza, mientras que el Alpicat, aunque llegaba en novena posición, estaba a cuatro puntos y, por tanto, sin opciones de atraparlos.

El partido no tenía tregua, con un Alpicat que lo peleaba todo y un Noia que veía que lo tendría difícil para ganar. En el minuto 19 Iago Vázquez dispuso de una gran ocasión y en la siguiente acción llegó una jugada clave. Los árbitros castigaron con penalti una acción de Jan Munné, que vio la tarjeta azul. Jordi Bargalló erró el lanzamiento, pero el Alpicat, en inferioridad, vio como en pleno acoso local Xavi Aragonès marcaba el 1-0 (21’). Miquel Serret lo intentó en los últimos segundos y la primera parte acabó con tensión, por los golpes que recibieron Iago y Marc Vázquez.

En la segunda parte el partido siguió a un ritmo muy vivo, con llegadas continuas a ambas áreas, lo que dio protagonismo a los porteros. Ballestero lo volvió a probar con otro remate lejano (27’) y en el 28 el Alpicat tuvo la acción más clara para empatar. Los árbitros señalaron penalti. Lo lanzó Miquel Serret pero cuando parecía que superaba a Blai Roca, la bola quedó sobre la misma línea.

Los minutos iban pasando mientras seguía un ritmo frenético, en el que ambos equipos tenían ocasiones para marcar. El equipo leridano puso en serios aprietos al Noia en los últimos minutos y mereció incluso la victoria. En los últimos segundos, sin portero y con cinco jugadores en pista, el Alpicat cometió su décima falta, que erró Bargalló. Otro buen partido del Alpicat que no tuvo premio.

El entrenador del Alpicat, Jordi “Sito” Expósito, se mostraba ayer molesto por la derrota, en un partido en el que de nuevo se quedó sin el premio de los puntos que mericó el equipo, pero sobre todo por la “agresión” que recibió Marc Vázquez y que, en su opinión “merecería un castigo de 8 o 10 partidos sin jugar”.

“Ha sido una agresión descomunal, Marc ha recibido un golpe de stick en la cara que le ha abierto el labio”, explicó. “Un jugador del Noia le ha agredido y esto son acciones que en nuestro deporte no caben. Si los árbitros no lo han visto, se debería juzgar a posteriori”, añadió. “El partido ha sido limpio, duro como lo son todos en esa pista y el Alpicat somos un equipo que no se arruga. Pero la agresión a Marc es de juzgado de guardia”. Sobre el golpe que recibió poco antes Iago Vázquez dijo que “ha sido una acción fortuita con la mala suerte de que se ha golpeado la barbilla con la valla y le hemos tenido que poner un par de puntos de sutura”. Detalló también que “el jugador estaba dolido. Estas cosas no pueden quedar impunes”.

Sobre el partido comentó que “creo que hemos merecido puntuar. Es una pista difícil y encima nos hemos encontrado con un Noia necesitado de puntos”. Destacó el juego sólido del Alpicat y el hecho de que “hemos encajado el gol estando en inferioridad numérica. Hemos tenido ocasiones para empatar e incluso para ganar”.