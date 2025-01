L’Hiopos Lleida cau a Múrcia (88-81) al rebre un parcial final de 10-0 en poc més de 2 minuts

Publicado por Sergi Caufapé/D. TEJEDOR Verificado por Creado: Actualizado:

Un 10-0 en els últims 165 segons va impedir ahir que l’Hiopos Lleida sorprengués l’UCAM Múrcia, que no va ser res de l’altre món però que va mostrar uns mínims de qualitat individual per estar a la zona mitjana de la Lliga ACB (88-81). L’equip de Gerard Encuentra va tornar a remar a contracorrent durant gairebé tot el partit, però la baixes del lesionat Hasbrouck i de Bropleh, per decisió tècnica, es van convertir en un llast massa pesant. Per fi va debutar Johnny Hamilton, sí, però va quedar patent que no està en condicions de jugar i menys de convertir-se a una referència a la pintura. Intimida, però el seu ritme està més d’una marxa per sota dels seus companys. La quarta derrota seguida deixa l’Hiopos Lleida a la zona de tensió, però fora dels llocs de descens gràcies a la resta de resultats de la jornada. Li va costar posar-se en situació al conjunt de blanc, que va encaixar un 7-2 de sortida, abans que Encuentra mogués banqueta, donant entrada a Madsen per un Muric cada vegada més dubitatiu. Oriola i Van der Vuurst, que va ser titular, van empatar el partit i van mantenir els companys en tensió, abans de l’entrada de la resta de la segona unitat. Caicedo, Villar, Paulí i Goodwin a escena. El pivot nord-americà va donar el primer avantatge a l’Hiopos Lleida (13-14). Tanmateix, va emergir la figura de Hakanson, un base anotador amb passat blaugrana que va deixar el 18-17 al final del primer quart. Villar, amb el seu primer triple en molt de temps, va tornar la igualtat (20-20), però l’UCAM va fer una petita estirada, amb cinc punts consecutius de Stephens i Hakanson. La situació no li agradava gens a Gerard Encuentra, que va decidir parar el partit quan només s’havien disputat 2:45 del segon quart. Es van mantenir els murcians amb 5 punts amunt abans que Hamilton saltés a la pista, a 5:12 del descans. Ritme lent, poca capacitat de salt, però intimidació. A poc a poc, l’Hiopos Lleida va anar atansant-se en el lluminós, amb bon encert des de la línia de tirs lliures. Bozic i Paulí van situar l’equip a dos punts (33-31). Però Ennis i Sant-Ross van provocar un segon temps mort d’Encuentra, a 2:02 del descans i el 37-31. Aquests 6 punts van ser els que es va emportar l’UCAM com a renda al descans, amb un Ennis inspirat i Paulí destacat pel costat contrari (10 punts).

El tercer quart va tenir un ritme molt lent, a causa del nombre de faltes, però el domini va continuar de costat dels locals, que es van situar 8 punts amunt després d’un triple de Sant-Ross (46-38). Per la seua part, a l’Hiopos Lleida li costava molt trobar el ritme que li interessava. Massa interrupcions (11-7 en personals en aquest període). Villar va anotar un segon triple, però va rebre la resposta de Hakanson (57-49). Seguien els 8 punts a favor dels murcians, que van veure com els de blanc es van atansar a través dels tirs lliures. Una tècnica a l’acabat d’incorporar Diagne va permetre que Goodwin tanqués un parcial de 0-6 (59-58). Una mínima renda que va seguir fins a entrar en l’últim període.

Walden, amb un únic triple, va empatar el partit després de molt de temps (63-63). Però els locals no van perdre els nervis i van continuar lluint qualitat individual. L’Hiopos Lleida s’agafava a un clau cremant i a falta de 5:02 per al final del partit Encuentra va demanar temps mort (75-74). Van der Vuurst va posar els seus davant, però Ennis va contestar amb un triple. Oriola i Van der Vuurst, amb un altre triple, van situar un esperançador 78-81 a favor, quan només restaven 2:45. Temps mort de Sito Alonso, que se la jugava al sumar una única victòria en els últims 7 partits. Ennis, com un dels jugadors referents de la Lliga ACB, va agafar la responsabilitat. Cinc punts seguits de l’escorta canadenc amb passaport serbi. A l’Hiopos se li acabaven els arguments i el temps anava passant.

Restaven 47.1 segons quan Encuentra va aturar el partit (83-81). Quedava molt de temps i hi havia possibilitat de donar la sorpresa. Però la Lliga ACB no entén d’errors i Goodwin va errar una cistella fàcil, el rebot va ser per a l’UCAM Múrcia i Stephens se’n va anar a la línia de tirs lliures. Va anotar només el primer, però el rebot va anar a les mans de Diagne, que la va cedir a Radebaugh. El nord-americà amb passaport montenegrí va rebre la falta i va anotar els dos tirs lliures. Marcador de 86-81 i només 7.1 segons al davant. Moment per pensar en l’average i en el següent partit. Per a súmmum, l’Hiopos Lleida va perdre la pilota, Kurucs se’n va anar directe a cistella i va tancar el partit amb una esmaixada. Un parcial dolorós de 10-0 des del temps mort d’Alonso i cares llargues. Quarta derrota seguida, caiguda en picat i necessitat de començar a sumar, almenys al Barris Nord, començant pel diumenge 19 (12.30) contra el Gran Canària, en l’últim duel de la primera volta de la fase regular.