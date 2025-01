El Mollerussa, denunciado

Un once inicial del Mollerussa antes de un partido de esta temporada. - ÁREA 11

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) comunicó ayer que el CFJ Mollerussa es uno de los clubes con cantidades pendientes de pago una vez cerrado el plazo de invierno para el abono de las deudas reconocidas por las comisiones mixtas. El club leridano, por el momento, no puede inscribir a nuevos jugadores hasta que no liquide las denuncias presentadas ante la comisión mixta de la AFE y en caso de que sigan existiendo las deudas al final de la temporada y no fueran satisfechas sería descendido.

Desde el club del Pla d’Urgell explicaron a este diario que la junta directiva (aunque no hay ningún miembro que haya ocupado el cargo de presidente tras la marcha de Josep Gené) tenía previsto reunirse anoche y que en los próximos días darán su versión al respecto.

Nada más empezar el partido ante el Girona B, el equipo hizo un parón de 15 segundos para protestar

Junto al Mollerussa se encuentran en esta situación Algeciras CF y CF Fuenlabrada (Primera Federación), y Club Polideportivo El Ejido 1969 (Tercera Federación). Además de las cantidades aprobadas por las comisiones mixtas, se encuentran pendientes de pago sentencias judiciales firmes que condenan a CD Badajoz y CD Manchego Ciudad Real, ambos de Tercera Federación.

El malestar en la plantilla del Mollerussa es evidente. De hecho, el domingo antes del partido en el campo del Girona B, nada más poner el balón en juego, los jugadores de ambos equipos hicieron un parón simbólico de 15 segundos en señal de protesta por la situación de los futbolistas del Pla d’Urgell.

Así, el capitán Xavier Puiggròs ‘Putxi’ comentó tras el partido que “los jugadores lo daremos todo hasta el pitido final del árbitro en el último partido. Es algo que tenemos muy claro, pero queremos reivindicar la situación actual del club porque llevamos ya varios meses arrastrándola y se nos hace difícil”. Por su parte, el entrenador Moha El Yaagoubi dijo: “Este es un club con una gran historia, que llegó a jugar en Segunda división. Pero cuando poblaciones pequeñas llegan a categorías altas nos pensamos que está todo hecho y si se construye la casa por el tejado pasa lo que pasa. Estamos en una situación insostenible. Competiremos hasta el final, pero debemos hacerlo con las mismas herramientas que los otros equipos”.

El Lleida apareció por error entre los morosos, pero AFE rectificó

El comunicado de AFE incluía en un primer momento, por error, al Lleida entre los clubes denunciados. Sin embargo, tuvo que rectificar de inmediato a instancias del club leridano porque la supuesta deuda no existía. El Lleida tuvo que abonar unos 22.000 euros que se le debían a un exjugador que apenas estuvo unas semanas en la etapa de los hermanos Esteve y que, según la versión que dio en su día el club, no superó las pruebas médicas. Dicho jugador había presentado una demanda judicial y en diciembre los actuales gestores del Lleida tuvieron que abonar la cantidad adeudada, algo que hicieron antes de las fiestas navideñas, y de ahí que hayan podido fichar sin problemas en este mercado invernal.Hasta ahora han llegado al Camp d’Esports como refuerzos para esta segunda vuelta los delanteros Dylan Iglesias y Sergio Buenacasa y el club no descarta alguna otra incorporación.