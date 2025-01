Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

“Nos quisieron liquidar, pero no nos rendimos”. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se quejó de la existencia de “un falso relato apocalíptico” procedente de “ciertos entornos”, bien “por desconocimiento, mala fe o las dos cosas” y atacó duramente a la oposición, ya que considera que Víctor Font o la plataforma ‘Som un Clam’ de Joan Camprubí optaron por situarse del lado de los enemigos de la entidad cuando solicitaron su dimisión y sopesaron una moción de censura. “Pobre Barça si acaba en las manos de los que actualmente son oposición. Ojalá el Barça no acabe nunca en esas manos, porque anteponen sus intereses a los del club. Han perdido la oportunidad de demostrar que quieren al Barça. Seguro que tendrán más oportunidades y espero que aprendan de esto. Las mociones son excepcionales, yo he puesto algunas, pero siempre poniendo por delante los intereses del Barça. Y no era el caso. Todos los opositores querían esa moción y ahora recogen cuerda”, manifestó en rueda de prensa.

Y es que Laporta se mostró beligerante contra la oposición y también contra parte de la prensa, tras unos días tensos por el ‘caso Olmo’ y esa sombra de la moción de censura. “Algunos habéis dejado ir mucha bilis y hasta odio. Y es algo muy triste de ver. Hemos ganado y conseguido lo que queríamos y ahora los que han sido ignominiosos, se lo comen con patatas”, argumentó.

«Ha habido un falso relato apocalíptico y hemos ganado y conseguido lo que queríamos»«¿Alguien piensa que yo puedo dimitir por una decisión de la Liga o la RFEF? Venderemos cara la piel» «Esto ha sido un ataque al escudo, y el escudo no se mancha. Tendrán que trabajar más para tumbarnos»

Unas patatas que formaron parte de una de las anécdotas de la comparecencia, de una hora y 45 minutos de duración, cuando un periodista le comentó si prefería la ‘botifarra’ con patatas o alubias, en alusión al corte de mangas en la previa del duelo contra el Athletic en Arabia, tras saber que tenían la cautelar del CSD para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. “La botifarra amb mongetes, y las mentiras que se las coman con patatas”, apeló.

Laporta aprovechó su comparecencia para alargar ese ataque frontal a la oposición. “Se han posicionado al lado de quienes nos querían perjudicar y de unos medios de comunicación hostiles. Están cegados. Ven que el club va por buen camino, con el 1:1 y construyendo el nuevo estadio y con un equipo competitivo y ahora todos los opositores tienen prisa y les pediría paciencia”, apuntó.

“¿Alguien piensa que yo puedo dimitir por una decisión de LaLiga o la RFEF? Venderemos cara la piel. Estoy muy decepcionado de cómo han actuado personas que tienen aspiración de presidir al Barça. Porque no era estar al lado de Laporta, era estar al lado del Barça. En un momento importante con una competición en juego han desestabilizado al equipo”, sentenció. “Parecía que querían que fracasáramos en el intento de inscribir a dos jugadores”, añadió.

Y sobre ese gesto de la ‘botifarra’ explicó: “Estaba en un momento de euforia contenida, porque habíamos conseguido una cosa muy difícil y contra todos y contra todo, como siempre. Pero en ningún caso, en el palco, insulté a nadie ni cogí a nadie por el cuello ni pegué patadas al mobiliario. Eso no lo hice”, argumentó. “Pero había una parte de indignación dentro de esa euforia contenida por el sufrimiento de todos. Y con el presidente de la RFEF (Rafael Louzán) hablamos, nos dijo que veía claro que se debían dar las licencias y al no hacerlo le dije directamente lo que pensaba. Dos días después lo hablamos y lo dejamos claro. Sabéis que soy como soy y no me gusta hacer el ‘paperet’. Tuve la reacción que tuve, ya está hecho”, explicó.

“Esto ha sido un ataque al escudo, y el escudo no se mancha. Los desestabilizadores de fuera y de dentro tendrán que trabajar mucho más para tumbarnos y evitar que sigamos siendo una referencia en deporte y un club querido y admirado por millones y millones de personas en el mundo”, concluyó

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró ayer en la previa del partido de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Real Betis que, gracias a la victoria del domingo en la Supercopa de España, tienen la “confianza” de saber que pueden ganar todos los partidos, si bien quiere demostrar ante los béticos que son “los mejores”.

“La final del domingo, por cómo ganamos, nos tiene que dar la confianza de saber que podemos ganar cada partido. No será fácil, pero podemos hacerlo y la clave es que cada uno de nosotros lo sepamos. Tenemos que trabajar como un equipo unido, es algo crucial”, manifestó en rueda de prensa.

Eso sí, no quiere exageraciones. “No hay que exagerar las cosas, pero para todos en Barcelona fue una victoria muy grande, al ganar contra el Real Madrid con este resultado es algo enorme. Y se siente así. Hay que estar muy orgulloso de que el equipo haya dado esto al club y a su afición, pero hay que volver a demostrarlo”, recalcó.

Para Flick es importante la Copa del Rey, un posible título más tras abrir su palmarés blaugrana con esa Supercopa contra el Real Madrid. “Después de esta gran victoria, es importante que demostremos en este partido contra el Betis que somos fuertes y que queremos seguir ganando. Esto es lo más importante”, reiteró.

Por otro lado, mostró confianza en Ronald Araújo, pese a los rumores que sitúan al central en Italia, y además podría jugar por la lesión muscular de Iñigo Martínez (que ayer se confirmó que estará un mes de baja debido a una rotura muscular en el muslo derecho). “Cuando hablo con los jugadores, es siempre algo que queda para mí y para los jugadores. Araújo es jugador del Barça y no cambia nada. Rinde muy bien, como se vio contra el Real Madrid en la final. Es lo que esperamos de él, es un gran central y un gran líder”, aseguró.

En cuanto a la portería, podría haber cambios. “Para mí ha cambiado mucho. Hemos visto a ‘Tek’ (Szczesny) con un rendimiento muy bueno, es algo bonito de ver”, comentó, dando a entender que, con el polaco sancionado para la Copa, este podría jugar contra el Getafe.