Esteve resiste y Roma gana diez años después

Isidre Esteve tuvo una complicada primera toma de contacto con las dunas, el terreno puramente dakariano de las tres últimas jornadas de esta 47ª edición del Dakar. El leridano saldó esta antepenúltima jornada, de 120 kilómetros de especial entre Haradh y Shubaytah, cediendo una media hora por un problema electrónico, resuelto tras hacer un reset general en plena especial. Pese a este inconveniente, el piloto de Oliana solo bajó una posición en la general absoluta, donde ahora ocupa del posición 35, mientras que es el 23 en la categoría Ultimate.

“No sabíamos lo que pasaba e incluso he fundido el embrague, intentando ayudar al coche a avanzar, pero el problema es que no tenía potencia, estaba limitado electrónicamente”, dijo Esteve. Villalobos llamó al equipo y, con la ayuda de los ingenieros, pudo efectuar un reset general electrónico y el coche pudo completar la especial y llegar a meta. El leridano afrontará las dos últimas etapas en “su” terreno, en especial la de hoy, que puede ser decisiva. “Todavía queda una etapa larga y muy bonita para disfrutar a tope. Me gustan las dunas y tenemos un coche muy adecuado para este terreno,”, aseguró.

Por otra parte, Nani Roma, a los mandos de un Ford Raptor, fue el gran triunfador ayer al ganar la etapa, la primera victoria para Ford en el rally más duro del planeta, algo que no saboreaba desde la edición de 2015. Fue la recompensa a un par de años muy complicados a nivel personal. En 2022 le sorprendió un cáncer de vejiga que, tras la quimioterapia y la extirpación y reemplazo del órgano pudo superar satisfactoriamente. El segundo golpe le llegó en mayo de 2024 cuando recibió una llamada todavía más demoledora: su hijo Marc, de 16 años, había sufrido un accidente de motocross y no podía mover las piernas. “Ganar hace que te olvides de los malos momentos, y te das cuenta de la realidad, de por qué vale la pena esto que hacemos”, señaló el piloto barcelonés.

En camiones, el también leridano Jordi Esteve acabó ayer el 20 y está el 19 en la general absoluta.